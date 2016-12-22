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В Братске заселен еще один дом, построенный под переселение горожан из аварийного жилья

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Братск. Сибирские новости - В среду в жилом районе Гидростроитель Братска состоялось заселение горожан в очередной многоквартирный дом, построенный по программе переселения жителей Братска из аварийного жилья. Трехэтажный дом № 39 на улице Горького включает 36 квартир, сообщает пресс-служба городской администрации.

Девять семей, ранее проживавших в домах, признанных аварийными, по адресам Грибоедова, 7, Байкальская, 30, Чехова, 11, Енисейская, 51, Железнодорожная, 1а, уже получили ключи от новых квартир. На вручении побывали председатель комитета по управлению Правобережным округом Василий Лукиянчук, представители предприятия-застройщика ООО «Монтажстройсервис» и Дирекции по капитальному строительству города Братска.

Приемка дома специальной комиссией состоялась в начале ноября. Комиссия осмотрела квартиры, подвальные помещения, системы водоснабжения и электрику. Было принято решение о переносе детской площадки в более удобное для жильцов место. Это предписание застройщик должен выполнить в ближайшее время.

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2016-12-22 08:07:39




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