|
..
|Центробанк РФ
|USD
|61.11
|
↓
|
(-0.69)
|EUR
|63.61
|
↓
|
(-0.59)
|10 CNY
|87.91
|
↓
|
(-1.00)
|
В Братске заселен еще один дом, построенный под переселение горожан из аварийного жилья
Версия для печати
Братск. Сибирские новости - В среду в жилом районе Гидростроитель Братска состоялось заселение горожан в очередной многоквартирный дом, построенный по программе переселения жителей Братска из аварийного жилья. Трехэтажный дом № 39 на улице Горького включает 36 квартир, сообщает пресс-служба городской администрации.
Девять семей, ранее проживавших в домах, признанных аварийными, по адресам Грибоедова, 7, Байкальская, 30, Чехова, 11, Енисейская, 51, Железнодорожная, 1а, уже получили ключи от новых квартир. На вручении побывали председатель комитета по управлению Правобережным округом Василий Лукиянчук, представители предприятия-застройщика ООО «Монтажстройсервис» и Дирекции по капитальному строительству города Братска.
Приемка дома специальной комиссией состоялась в начале ноября. Комиссия осмотрела квартиры, подвальные помещения, системы водоснабжения и электрику. Было принято решение о переносе детской площадки в более удобное для жильцов место. Это предписание застройщик должен выполнить в ближайшее время.
Ссылки по теме:
2016-12-22 08:07:39
Комментарии
|
|
В Черемхово из торговой сети изъято более 100 бутылок жидкости «Боярышник»
16:46 - Черемхово. Сибирские новости - В Черемхово в ходе рейда из торговой сети изъято более 100 бутылок жидкости …
К капремонту основного здания Усольского роддома приступят с января 2017 года
16:36 - Иркутск. Сибирские новости - К капитальному ремонту основного здания Усольского родильного дома приступят …
О. Ярошенко: 2017 год должен стать завершающим в создании мощного акушерско-гинекологического центра в Усолье-Сибирском
16:25 - Иркутск. Сибирские новости - Предстоящий 2017 год должен стать завершающим в создании мощного акушерско-гинекологического …
Прокуратура проверит факты бездействия минимущества Иркутской области
15:59 - Иркутск. Сибирские новости - Прокуратура Ленинского района Иркутска подготовила проект представления …
Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Новонукутский будет достроен к июлю 2017 года
12:31 - Иркутск. Сибирские новости - Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Новонукутский будет достроен …
ТЮЗ им. А. Вампилова поставил «Снежную королеву»
12:28 - Иркутск. Сибирские новости - Новогодняя премьера «Снежная королева» на сцене иркутского ТЮЗа …
Центр национальной культуры построят в поселке Усть-Ордынский
12:23 - Иркутск. Сибирские новости - Центр национальной культуры планируется построить в поселке Усть-Ордынский. …
Еще один вид опасной спиртосодержащей жидкости выявлен в Иркутске в ходе рейдов
12:21 - Иркутск. Сибирские новости - Еще один вид спиртосодержащей жидкости, которую приобретают в качестве альтернативы …
Проблемными по расселению остаются северные территории Иркутской области
10:44 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров попросил …
Иркутской области задержан адвокат, причастный к похищению дорогих авто
10:35 - Иркутск. Сибирские новости - Следственным управлением СК РФ по Иркутской области из органов внутренних …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Член Совета Федерации от Иркутской области, заместитель председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба уверен, что усиление ответственности за незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции позволят исключить трагедии, подобные иркутской. Проект закона об усилении ответственности за незаконное производство алкоголя разработан и внесен в парламент. Сенатор ответил на вопросы «Сибирских новостей» в связи со сложившейся в Иркутске ситуацией.
В этом году «Единая Россия» отметила свое 15-летие. В Иркутской области у партии особый статус по вполне понятным причинам. В связи с этим межэлитные отношения в регионе находятся под повышенным вниманием. «Сибирские новости» решили узнать у секретаря областного отделения «Единой России» Сергея Брилки, как партия сегодня выстраивает взаимоотношения с исполнительной властью, как регулирует возникающие конфликты и нужны ли партии изменения.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за 2016 год и составил рейтинг самых дорогих предложений. Так, самой дорогой вакансией года стало предложение для командира воздушного судна с зарплатой от 200 тыс. руб.
Актуально
Итоги работы за девять месяцев 2016 года подвели в операционном офисе «Иркутский» Альфа-Банка. О том, что банк сделал в этом году для иркутских предпринимателей и планах на будущее рассказал на пресс-конференции директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Иркутске Виталий Моторин.
Иркутск. Сибирские новости — Итоги работы за девять месяцев текущего года подвели в ходе пресс-конференции в ОО «Иркутский» Альфа-Банка. Несмотря на продолжающееся негативное влияние макроэкономических факторов, Альфа-Банк сохраняет в Иркутской области долю рынка и демонстрирует положительную динамику показателей по итогам девяти месяцев 2016 года.
Пресс-релиз
АО «Ангарскцемент» выступило организатором IX «Турнира партнёров». В традиционных спортивных соревнованиях приняли участие команды предприятий, связанных с цементно-горным комбинатом давними партнёрскими отношениями. Состязания объединили более 100 человек – работников компаний «Ангарскцемент», «ППЖТ», «Стройкомплекс», «Сбербанк».
Основные производственные мероприятия в текущем году были связаны с подготовкой к вводу в эксплуатацию магистрального нефтепровода (МН) Куюмба – Тайшет. В настоящее время полностью завершено технологическое опробование комплексных систем всех производственных объектов 700–километровой магистрали.
Банк ВТБ предлагает специальные условия открытия расчетных счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — клиентов банков, у которых отозвана/приостановлена лицензия на осуществление банковской деятельности. Открытие расчетного счета в рублях, а также изготовление и заверение копий всего пакета документов, необходимых для открытия счета, осуществляется бесплатно в течение одного месяца с даты отзыва лицензии у кредитной организации.