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Бассейн «Солнечный» будет передан Газпромом в собственность Иркутской области в первом квартале 2017 года
Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Водноспортивный комплекс «Солнечный» будет передан Газпромом в собственность Иркутской области в первом квартале 2017 года. Об этом сообщил в среду 21 декабря депутат Государственной Думы от региона, член Центрального штаба ОНФ Николай Николаев. Он подчеркнул, что получил официальный ответ от Газпрома и намерен этот вопрос «держать на контроле, так как история затянулась уже на год».
Активисты Общероссийского народного фронта в сентябре обратились к руководству ПАО «Газпром» с просьбой ускорить передачу в региональную собственность водноспортивного комплекса «Солнечный» в Иркутске. Один из самых современных спортивных объектов региона был построен в 2015 году к юбилею города, но до сих не начал свою работу для горожан. Эксперты ОНФ установили, что строительство водноспортивного комплекса началось в октябре 2010 года. В июле 2015 года состоялось торжественное открытие бассейна, и на базе нового комплекса были проведены спортивные соревнования в рамках VI Российско-китайских молодежных игр, но после этого эксплуатация бассейна была прекращена.
Иркутские активисты ОНФ включили водноспортивный комплекс «Солнечный» в реестр «строительных полуфабрикатов» - тех социальных объектов, которые были торжественно открыты, но так и не заработали. Сроки передачи объекта в областную собственность переносились неоднократно, и в связи с тем, что объект остался не внесенным в реестр аккредитованных спортивных сооружений для проведения соревнований, в 2016 году были отменены ранее запланированные первенство и чемпионат Сибирского федерального округа по плаванию. На конец 2016 года бассейн по-прежнему остается в собственности акционерного общества.
Направляя запрос по бассейну «Солнечный», Н. Николаев отмечал, что пока нет полноценной эксплуатации объекта, страдают дети и все любители водного спорта, готовые достойно представлять регион на соревнованиях. Дополнительно и сама Иркутская область лишается инвестиционной привлекательности, отказываясь от проведения соревнований российского и международного уровней.
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2016-12-22 08:11:44
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