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Агропромышленный кластер создан в Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области создан Агропромышленный кластер. Соглашение об этом подписано 22 декабря.

"В сельском хозяйстве Иркутской области огромный потенциал. В регионе действует 3,5 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств и каждый год создается 300, но столько же закрывается. Кроме крестьянского сектора, есть сельскохозяйственные кооперативы, работают около 130-ти. Министерство ставит задачу, чтобы в каждом муниципалитете было по одному кооперативу первого уровня, в каждом районе - второго уровня. Сегодня у производителей большая проблема продать свою продукцию. Рассчитываю, что кластер будет способствовать решению этих задач", - отметил на мероприятии первый заместитель министра сельского хозяйства Александр Кириленко.

Кластер стал четвертым в регионе. Напомним, в настоящее время на территории Иркутской области действуют машиностроительный, фармацевтический и полимерный (нефтегазохимический) кластеры.

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2016-12-22 08:17:19




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