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Правительство Иркутской области выделит Иркутску участок в Ленинском округе под строительство троллейбусного депо

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Правительство Иркутской области выделит комитету городского обустройства администрации Иркутска участок в Ленинском округе под строительство троллейбусного депо. Данное решение было принято на заседании в четверг.

Как пояснил «Сибирским новостям» начальник управления транспорта мэрии Иркутска Евгений Владимирский, в перспективе планируется развитие троллейбусной линии в Ново-Ленино: «Так как этот район очень активно развивается и застраивается, необходимо в плане города держать этот участок, сделать резерв».

Участок находится в конце улицы Розы Люксембург. О сроках реализации проекта не сообщается.

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2016-12-22 08:25:55




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