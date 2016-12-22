Дмитрий Бердников предложил молодежным отрядам вести постоянную работу по профилактике незаконной торговли алкоголем
Иркутск. Сибирские новости - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников предложил молодежным отрядам вести постоянную работу по профилактике незаконной торговли алкоголем. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба по ситуации с отравлениями жителей города Иркутска спиртосодержащими суррогатными жидкостями.
Как сообщил советник мэра города Иркутска Иван Смолкин, по инициативе главы города, за минувшие сутки был проведен общий сбор актива молодежных организаций, на котором добровольцы получили инструктаж по предстоящей работе. Был организован общий городской штаб и штабы в каждом административном округе города. В социальной сети «В контакте» создана открытая группа «Алкоголю нет Иркутск», куда любой желающий может сообщить о фактах продажи алкоголя и других спиртосодержащих жидкостей в нестационарных торговых объектах. Для этого необходимо сообщить адрес объекта, фото киоска и фото выставленного на витрине алкоголя. Эту информацию также можно сообщить через мессенджеры Telegram, Whats App и Viber на специально выделенный телефонный номер 8-902-516-03-35.
"Необходимо продолжать эту работу и после снятия режима ЧС, помогая уполномоченным органам выявлять и пресекать нарушение закона. Это и есть активная гражданская позиция", - подчеркнул Дмитрий Бердников.
Директор МУП «Безопасный город» Андрей Медведев сообщил, что за минувшие сутки в результате совместной работы сотрудников полиции, администрации, прокуратуры и «Безопасного города» изъято из оборота 16,5 тонн фальсифицированного алкоголя и спиртосодержащей жидкости, в том числе «Боярышника». Рейды продолжаются. По данным на 7:00 часов 22 декабря число погибших от отравления выросло до 62 человек.
По информации заместителя председателя комитета городского обустройства администрации Иркутска Михаила Малыхина тела погибших, у которых не найдены родственники, будут захоронены силами муниципального предприятия «Ритуал». Законом для этого предусмотрена компенсация в размере 15,711 тыс. руб. Родственникам погибших, взявших на себя организацию погребения, будет выплачена материальная помощь в размере 13,325 тыс. руб.
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2016-12-22 08:36:52