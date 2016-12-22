В Черемхово из торговой сети изъято более 100 бутылок жидкости «Боярышник»

16:46 - Черемхово. Сибирские новости - В Черемхово в ходе рейда из торговой сети изъято более 100 бутылок жидкости …

К капремонту основного здания Усольского роддома приступят с января 2017 года

16:36 - Иркутск. Сибирские новости - К капитальному ремонту основного здания Усольского родильного дома приступят …

О. Ярошенко: 2017 год должен стать завершающим в создании мощного акушерско-гинекологического центра в Усолье-Сибирском

16:25 - Иркутск. Сибирские новости - Предстоящий 2017 год должен стать завершающим в создании мощного акушерско-гинекологического …

Прокуратура проверит факты бездействия минимущества Иркутской области

15:59 - Иркутск. Сибирские новости - Прокуратура Ленинского района Иркутска подготовила проект представления …

Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Новонукутский будет достроен к июлю 2017 года

12:31 - Иркутск. Сибирские новости - Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Новонукутский будет достроен …

ТЮЗ им. А. Вампилова поставил «Снежную королеву»

12:28 - Иркутск. Сибирские новости - Новогодняя премьера «Снежная королева» на сцене иркутского ТЮЗа …

Центр национальной культуры построят в поселке Усть-Ордынский

12:23 - Иркутск. Сибирские новости - Центр национальной культуры планируется построить в поселке Усть-Ордынский. …

Еще один вид опасной спиртосодержащей жидкости выявлен в Иркутске в ходе рейдов

12:21 - Иркутск. Сибирские новости - Еще один вид спиртосодержащей жидкости, которую приобретают в качестве альтернативы …

Проблемными по расселению остаются северные территории Иркутской области

10:44 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров попросил …

Иркутской области задержан адвокат, причастный к похищению дорогих авто

10:35 - Иркутск. Сибирские новости - Следственным управлением СК РФ по Иркутской области из органов внутренних …