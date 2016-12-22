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В Черемхово из торговой сети изъято более 100 бутылок жидкости «Боярышник»
16:46 - Черемхово. Сибирские новости - В Черемхово в ходе рейда из торговой сети изъято более 100 бутылок жидкости …
К капремонту основного здания Усольского роддома приступят с января 2017 года
16:36 - Иркутск. Сибирские новости - К капитальному ремонту основного здания Усольского родильного дома приступят …
О. Ярошенко: 2017 год должен стать завершающим в создании мощного акушерско-гинекологического центра в Усолье-Сибирском
16:25 - Иркутск. Сибирские новости - Предстоящий 2017 год должен стать завершающим в создании мощного акушерско-гинекологического …
Прокуратура проверит факты бездействия минимущества Иркутской области
15:59 - Иркутск. Сибирские новости - Прокуратура Ленинского района Иркутска подготовила проект представления …
Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Новонукутский будет достроен к июлю 2017 года
12:31 - Иркутск. Сибирские новости - Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Новонукутский будет достроен …
ТЮЗ им. А. Вампилова поставил «Снежную королеву»
12:28 - Иркутск. Сибирские новости - Новогодняя премьера «Снежная королева» на сцене иркутского ТЮЗа …
Центр национальной культуры построят в поселке Усть-Ордынский
12:23 - Иркутск. Сибирские новости - Центр национальной культуры планируется построить в поселке Усть-Ордынский. …
Еще один вид опасной спиртосодержащей жидкости выявлен в Иркутске в ходе рейдов
12:21 - Иркутск. Сибирские новости - Еще один вид спиртосодержащей жидкости, которую приобретают в качестве альтернативы …
Проблемными по расселению остаются северные территории Иркутской области
10:44 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров попросил …
Иркутской области задержан адвокат, причастный к похищению дорогих авто
10:35 - Иркутск. Сибирские новости - Следственным управлением СК РФ по Иркутской области из органов внутренних …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Член Совета Федерации от Иркутской области, заместитель председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба уверен, что усиление ответственности за незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции позволят исключить трагедии, подобные иркутской. Проект закона об усилении ответственности за незаконное производство алкоголя разработан и внесен в парламент. Сенатор ответил на вопросы «Сибирских новостей» в связи со сложившейся в Иркутске ситуацией.
В этом году «Единая Россия» отметила свое 15-летие. В Иркутской области у партии особый статус по вполне понятным причинам. В связи с этим межэлитные отношения в регионе находятся под повышенным вниманием. «Сибирские новости» решили узнать у секретаря областного отделения «Единой России» Сергея Брилки, как партия сегодня выстраивает взаимоотношения с исполнительной властью, как регулирует возникающие конфликты и нужны ли партии изменения.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за 2016 год и составил рейтинг самых дорогих предложений. Так, самой дорогой вакансией года стало предложение для командира воздушного судна с зарплатой от 200 тыс. руб.
Актуально
Итоги работы за девять месяцев 2016 года подвели в операционном офисе «Иркутский» Альфа-Банка. О том, что банк сделал в этом году для иркутских предпринимателей и планах на будущее рассказал на пресс-конференции директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Иркутске Виталий Моторин.
Иркутск. Сибирские новости — Итоги работы за девять месяцев текущего года подвели в ходе пресс-конференции в ОО «Иркутский» Альфа-Банка. Несмотря на продолжающееся негативное влияние макроэкономических факторов, Альфа-Банк сохраняет в Иркутской области долю рынка и демонстрирует положительную динамику показателей по итогам девяти месяцев 2016 года.
Пресс-релиз
АО «Ангарскцемент» выступило организатором IX «Турнира партнёров». В традиционных спортивных соревнованиях приняли участие команды предприятий, связанных с цементно-горным комбинатом давними партнёрскими отношениями. Состязания объединили более 100 человек – работников компаний «Ангарскцемент», «ППЖТ», «Стройкомплекс», «Сбербанк».
Основные производственные мероприятия в текущем году были связаны с подготовкой к вводу в эксплуатацию магистрального нефтепровода (МН) Куюмба – Тайшет. В настоящее время полностью завершено технологическое опробование комплексных систем всех производственных объектов 700–километровой магистрали.
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