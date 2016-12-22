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Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Иркутской области превысило 70 человек

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области от отравления суррогатными спиртосодержащими средствами, в том числе «Боярышником», по данным на четверг, умер 71 человек. Из них 40 скончались в больницах, 31 были доставлены в бюро медицинской экспертизы ритуальными организациями. На госпитализации находится 36 человек. Общее число пострадавших, по данным регионального минздрава, составляет 117 человек.

Выписаны по медицинским показаниям и улучшению состояния здоровья 10 человек, из них пять - покинули больницы самостоятельно.

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2016-12-22 08:56:27




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