Правительство Иркутской области продлит срок возврата займа СПК «Окинский»
Иркутск. Сибирские новости - Правительство Иркутской области предоставит отсрочку погашения займа СПК «Окинский» по 31 декабря 2017 года, а также рассрочку выплат равными частями до 31 декабря 2020 года. За счет начисленных процентов бюджет Иркутской области дополнительно получит 2,327 млн руб.
«В 2013 году на основании договора СПК "Окинский" был предоставлен займ зерна из стабилизационного фонда зерна Иркутской области на сумму 64,174 млн руб. до 16 декабря 2014 года. В связи с ликвидацией стабфонда между министерством и предприятием действует соглашение, по которому "Окинский" взамен зерна до 1 февраля 2018 года обязуется вернуть равными ежемесячными платежами денежные средства и 5,294 млн руб. процентов», - доложил на заседании регионального правительства министр сельского хозяйства Илья Сумароков.
В настоящее время обязательства исполнены частично, погашены платежи за февраль 2015 - июнь 2016 года (15,58 млн руб. и проценты 3,529 млн руб.). С июля этого года платежи не производятся в связи с тяжелым финансовым положением предприятия. Как пояснил И. Сумароков, причиной стала засуха 2015 года, когда у СПК «Окинский» погибло более 50% посевов (более 5 тыс. га), сумма ущерба составила около 50 млн руб. При этом областному бюджету «Окинский» должно 48,593 млн руб., но проценты перечисляются регулярно.
«Учитывая социальную и экономическую значимость СПК "Окинский" как сельскохозяйственного товаропроизводителя и градообразующего предприятия, в качестве меры поддержки считаем возможным продлить срок возврата денежных средств в областной бюджет», - подчеркнул И. Сумароков.
В СПК работают 1,15 тыс. человек, производится 18 тыс. тонн зерна, 13 тыс. тонн молока, 233 млн яиц, содержится 2,5 тыс. коров.
«Предприятие в этом году только оправляется после прошлогодней засухи, количество поголовья не уменьшается, даже увеличивается. Есть проблемы с урожайностью, но министерство создало рабочую группу, чтобы решить по технологии, оснащению техникой. Если сегодня это решение не принять, СПК не сможет получать субсидии из областного и федерального бюджетов из-за долгов, а потом мы можем потерять предприятие», - сообщил о состоянии дел на «Окинском» министр.
Данное решение также поддержали депутаты Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка и Кузьма Алдаров.
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2016-12-22 09:06:21