Детский дом в поселке Усть-Ордынский будет перепрофилирован в школу
Иркутск. Сибирские новости - Детский дом в поселке Усть-Ордынский на 120 мест, строительство которого завершено, будет перепрофилирован в общеобразовательную организацию. Такое решение принято на заседании Совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа, которое прошло под председательством губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Строительство детского дома было начато в 2003 году. При объединении Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа он вошел в перечень Указа Президента РФ «О мерах по социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа».
"Детский дом начали строить больше 10 лет назад. За это время многое изменилось: дети, оставшиеся без родителей, находятся под опекой местных жителей и проживают в семьях, поэтому необходимости в детском доме в поселке нет. В этом здании будет размещена общеобразовательная организация. Это очень хорошая новость. Я прошу министерство строительства подготовить необходимые документы для изменения назначения объекта до февраля 2017 года", - цитирует губернатора пресс-служба регионального правительства.
По словам мэра Эхирит-Булагатского района Игоря Усова, на территории поселка Усть-Ордынский расположены четыре общеобразовательные школы, в которых обучаются 3,073 тыс. детей. Все школы работают в две смены, во вторую смену обучаются 1,299 тыс. школьников, из них 509 - ученики начальных классов. Также в школах поселка обучаются более 100 детей с пятого по 11 класс из близлежащих населенных пунктов района.
Перепрофилирование детского дома позволит открыть школу на 400 мест, причем 80 из них - для детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов с умственной отсталостью из Эхирит-Булагатского района.
Для таких школьников планируется создать 13 специальных классов, где они будут учиться отдельно от других детей. Кабинеты для них предлагают разместить в помещениях, ранее запланированных как спальные, поэтому требуются дополнительные расходы на приобретение ученической мебели и классных досок. Кроме этого, при школе планируется открыть интернат на 60 мест для детей из отдаленных сел, где есть только начальные школы, а также для учеников, которые занимаются национальными олимпийскими видами спорта - вольной борьбой и стрельбой из лука.
В перепрофилированное здание с 1 сентября 2017 года переведут 800 учеников из поселковой школы № 2, в которой в течение следующего учебного года будет идти капитальный ремонт. С 1 сентября 2018 года, когда ученики обновленной школы № 2 вернутся в свое учебное заведение, в поселке Усть-Ордынский официально станет на одну школу больше.
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2016-12-22 09:22:12