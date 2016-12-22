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На потребительском рынке Иркутской области сохраняется снижение

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Иркутск. Сибирские новости - Населению Иркутской области за 11 месяцев 2016 года продано товаров на 269,2 млрд руб., оказано услуг на 78,4 млрд. Общественное питание, по данным Иркутскстата, обошлось в целом по региону в 11,6 млрд руб.

На потребительском рынке наблюдается снижение: в розничной торговле - на 5,8%, сфере сервиса - 1,1%. В общественном питании отмечен небольшой рост (в сопоставимых ценах -на 1,9% к аналогичному периоду прошлого года).

В торговле спад происходит, главным образом, за счет снижения продажи непродовольственных товаров. В связи с чем их удельный вес в общем обороте розничной торговли снизился до 52,9% против 54,2% в 2015 году.

Снизился объем многих видов сервиса. Рост отмечается, в основном, по видам услуг с незначительным удельным весом в общем объеме (санаторно-оздоровительные, культуры, ветеринарные, гостиничного комплекса, физической культуры и спорта), а также бытовым и транспортным. Услуги бытового характера, транспортные, жилищно-коммунальные, медицинские, услуги связи и образования составляют основу сервиса. Суммарно на их долю приходится 88% всех платных услуг.

За 11 месяцев каждый житель потратил в среднем по 111,6 тыс. руб. на приобретение товаров, 4,8 тыс. - на общественное питание и по 32,5 тыс. руб. - на оплату услуг.

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2016-12-22 09:34:41




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