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АО "Труд" ввело в эксплуатацию в этом году более 206 км дорог

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Иркутск. Сибирские новости - АО «Труд» подвело итоги уходящего года. В компании прошло итоговое совещание с директорами филиалов, главными инженерами, заместителями директоров по производству филиалов компании и Центральной производственной базы.

В этом году 16 филиалов АО «Труд» работали на 53 объектах в Забайкальском крае и Амурской области, на Сахалине и Курилах, в Якутии, Иркутской области и Бурятии. «Труд» ввел в эксплуатацию более 206 км дорог. Заново построено 9 км дорог, реконструировано 63 км, отремонтировано свыше 130 км.

Обсуждались также вопросы стратегии развития предприятия, внедрения новых технологий в дорожном строительстве. АО «Труд» выступает первопроходцем применения на территории Сибири и Дальнего Востока теплых асфальтобетонов, метода холодного ресайклинга, макрошероховатых слоев и органоминеральный смеси для устройства дорожных одежд. Директорам филиалов рассказали о внедрении технического регламента Таможенного союза «О безопасности автомобильных дорог», контроле качества выполняемых работ в 2016 году и задачах на 2017 год, были затронуты вопросы законодательства в области охраны труда, а также изменения в области трудового права и другие темы. По традиции были определены лучшие филиалы компании по итогам работы дорожного направления в 2016 году, сообщает пресс-служба АО "Труд".

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2016-12-22 09:43:23




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