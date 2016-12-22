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Сергей Левченко вручил студентам, курсантам и аспирантам именные свидетельства и значки стипендиатов губернатора Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Сергей Левченко вручил именные свидетельства и значки стипендиатов губернатора Иркутской области в 2016 году студентам, курсантам и аспирантам государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций Иркутской области. Он выразил надежду, что все знания и таланты молодежи будут реализованы в регионе, отметив, что энергия и глубокие знания необходимы во всех отраслях экономики и социальной сферы Иркутской области.

Напомним, стипендия губернатора Иркутской области назначается ежегодно с 1994 года лучшим студентам и курсантам региона по итогам их обучения в предыдущем учебном году. Именные стипендии аспирантам вручаются с 2010 года. Размер стипендии составляет 70 тыс. руб. для аспирантов и 50 тыс. руб. для студентов, курсантов и назначается по итогам конкурсного отбора кандидатов на назначение стипендий.

В 2016 году всего было подано 96 заявок студентов восьми вузов Иркутской области, 36 заявок аспирантов пяти вузов Иркутской области и пяти институтов Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. Именные стипендии губернатора Иркутской области на основании конкурсного отбора получили 10 аспирантов и 50 студентов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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2016-12-22 09:55:58




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