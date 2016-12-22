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На стадионе «Труд» в Иркутске устанавливают новое табло

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Иркутск. Сибирские новости - На стадионе «Труд» в Иркутске начался монтаж нового современного табло с возможностью трансляции повторов игровых моментов матчей. Как сообщил на брифинге директор ОГАУ «Центр развития спортивной инфраструктуры» Владимир Удовенко, старое табло отработало на стадионе 30 лет.

«На сегодняшний день заменена информационная часть табло. Продолжаются работы по установке - будет полностью закрыт внешний контур, вмонтированы новые электронные часы. Внутри установлено все компьютерное и программное обеспечение. У нового табло есть возможность трансляции повторов игровых моментов, демонстрации рекламной и иной информации», - рассказал Владимир Удовенко.

В ближайшие дни начнут проводить пусконаладочные работы и прогонку в тестовом режиме нового табло. По словам директора Центра развития спортивной инфраструктуры, уже январские домашние матчи команды «Байкал-Энергия» будут проходить с использованием нового табло на стадионе «Труд».

Поставку, монтаж и обучение персонала в части эксплуатации нового табло осуществляет новосибирская компания, которая стала победителем по итогам конкурса. Средства на новое табло были выделены из областного бюджета. Всего на его покупку табло было потрачено около 5,8 млн руб.

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2016-12-22 10:03:32




Комментарии

Кирилл
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