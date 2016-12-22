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В Иркутске-2 сносят незаконное кафе «Ангара»

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске-2 на улице Новаторов приступили к сносу самовольно возведенной постройки - одноэтажного здания кафе «Ангара», к которому прилегает кирпичное ограждение, а также павильон «Овощи-Фрукты». Работы выполняются силами Ленинского отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской области по решению Арбитражного суда Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на и.о. заместителя председателя КУМИ администрации города Екатерину Козулину.

Земельный участок, на котором расположены спорные строения, входит в состав земель, государственная собственность на которые не разграничена. Разрешение на строительство на данном участке не выдавалось. "Это послужило основанием для обращения в суд и принятия судом соответствующего решения. Кроме этого, жители близлежащих домов неоднократно жаловались на деятельность заведения, а в правоохранительных органах имеются протоколы об административном правонарушении владельца о незаконном ведении предпринимательской деятельности", - отметила Е. Козулина.

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2016-12-22 10:24:33




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