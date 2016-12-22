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Иркутской области задержан адвокат, причастный к похищению дорогих авто

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Иркутск. Сибирские новости - Следственным управлением СК РФ по Иркутской области из органов внутренних дел принято к производству уголовное дело по факту похищений дорогостоящих автомобилей на территории Иркутской области. В ходе расследования установлена причастность одного из действующих адвокатов Иркутска к совершению ряда преступлений, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Уголовное дело возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение), п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере), ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину), п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога).

По версии следствия, в период с 2015 по 2016 годы группа лиц похищала элитные автомобили в городах Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское, Саянск. Преступной наживой злоумышленников стало более 20 автомобилей, ущерб составляет десятки миллионов рублей. Следователями СКР совместно с сотрудниками полиции установлено, что адвокат причастен к похищению двух автомобилей Toyota Land Cruiser 200.

В настоящее время следователями СКР проверяется причастность задержанного к другим эпизодам. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Остальные подозреваемые также задержаны, большинство из них находятся в СИЗО.

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2016-12-22 10:35:51




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