Проблемными по расселению остаются северные территории Иркутской области
Иркутск. Сибирские новости - Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров попросил провести дополнительные совещания с муниципалитетами, отстающими по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
В настоящее время проблемными по расселению остаются северные территории региона. Как доложила на заседании правительства в четверг министр строительства, дорожного хозяйства Светлана Свиркина, сложности в этих территориях возникают из-за высокой стоимости жилья, его небольшого объема в каждом муниципальном образовании. «Подрядчики и застройщики не хотят заходить на эти земли из-за неоправданной стоимости. Также препятствует экологическая экспертиза, изменения в федеральном законодательстве, по которым требуется пройти экспертизу, приобрести и установить лифтовое оборудование», - добавила министр.
По состоянию на 19 декабря 2016 года, на территории области расселено 268 тыс. кв. м аварийного жилья, остается еще 285 тыс. кв. м, из них не законтрактовано около 90 тыс. кв. м. Показатели уже выполнили Иркутск, Байкальск, Слюдянка, Свирск, Усолье-Сибирское, Залари, Бохан, Тулун. Этап завершения идет в этом году в Черемхово, в Хомутово, Алзамае. Несмотря на доведенные средства, сроки нарушены в Шелехове, Киренске, а также в Усть-Удинском, Среднемуйском, Карлукском, Еланцинском, Алексеевском, Целинном, Тайтурском, Новомальтинском муниципальных образованиях. По Братску 23 декабря вопрос будет рассматриваться в прокуратуре Иркутской области на координационном совете.
«Все существующие механизмы применены. Первое - это была стройка, равно как и во всех других муниципалитетах. С 2015 года начал действовать механизм, позволяющий расселять во вторичное жилье, с середины 2016 года - выкуп. По выкупу в Братске практически ничего нет, хотя на этом механизме сам муниципалитет настаивал. При этом в Магистральном идет интенсивно, а в Братске пока не раскручен. Также проводили выставку, привозили застройщиков из Иркутска и Иркутского и Шелеховского районов для того, чтобы предлагали свое жилье, так как Братск по федеральному закону может расселяться по желанию граждан в иные территории. В небольшом объеме, но прорабатываются контракты по переселению в Иркутский район», - пояснила С. Свиркина.
Кроме того, две подпрограммы - областная и БАМ - не обеспечены 400 млн руб. «Надеюсь, при уточнении бюджета в марте 2017 года сможем дать эти 400 млн руб. на программу по переселению», - заявил А. Битаров.
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2016-12-22 10:44:09