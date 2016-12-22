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Еще один вид опасной спиртосодержащей жидкости выявлен в Иркутске в ходе рейдов

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Иркутск. Сибирские новости - Еще один вид спиртосодержащей жидкости, которую приобретают в качестве альтернативы сертифицированному алкоголю, обнаружен в ходе рейдов по выявлению и пресечению продажи спиртосодержащих жидкостей и фальсифицированного алкоголя. Это универсальное средство «Чистый «С».

По предварительным данным, эта жидкость не содержит метанол, но несет угрозу для здоровья и жизни человека при употреблении в качестве алкогольного напитка.

Администрация города просит иркутян сообщать о фактах продажи жидкости «Чистый «С» на телефон горячей линии 520-112.

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2016-12-22 12:21:24




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