Центр национальной культуры построят в поселке Усть-Ордынский
Иркутск. Сибирские новости - Центр национальной культуры планируется построить в поселке Усть-Ордынский. В нем будут размещены три областных государственных бюджетных учреждения культуры: Усть-Ордынская Национальная библиотека им. М. Н. Хангалова, Усть-Ордынский Национальный центр художественных народных промыслов и Усть-Ордынский Центр народного творчества. Такое решение было принято на Совете по делам Усть-Ордынского Бурятского округа под председательством губернатора Сергея Левченко.
Как сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич, в настоящее время все учреждения расположены в аварийных зданиях. Наиболее сложное положение у библиотеки, которая занимает деревянное здание, построенное в 1982 году из частично бывшего в употреблении строительного материала. По результатам инженерно-технического обследования, проведенного еще в 2011 году, оно признано аварийным. Библиотечный фонд составляет более 80 тыс. томов, за год в учреждении проходит более 130 культурно-массовых мероприятий с участием взрослых и детей из всех школ поселка.
"Здание национальной библиотеки имени М. Н. Хангалова находится в аварийном состоянии. Книги из нее будут перемещены в безопасное помещение, специалисты проработают вопрос о проектировании и строительстве здания для центра культуры", - сказал губернатор С. Левченко.
Также на Совете был рассмотрен вопрос улучшения условий для деятельности областного государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы».
"Ансамбль не имеет собственного помещения. В настоящее время коллектив располагается в двух зданиях: в подведомственном администрации округа киноконцертном зале «Эрдэм» и по договору аренды занимает часть здания (второй этаж), принадлежащего частному лицу. Творческому коллективу не хватает площадей: репетиционных классов, сцены, зрительного зала", - сообщила заместитель губернатора Иркутской области - руководитель администрации УОБО Марина Иванова.
Глава округа отметила, что правительством региона принято решение в следующем году арендовать полностью здание, в котором по договору аренды в настоящее время располагается ансамбль. Дополнительные финансовые средства в размере 1,7 млн руб. на аренду здания предусмотрены в бюджете Иркутской области на 2017 год. Кроме того, в областном бюджете запланированы 611,4 тыс. руб. на приобретение и установку специального оборудования для оформления танцевального зала и 689,1 тыс. руб. на приобретение сценических костюмов.
В ходе работы Совета руководством администрации УОБО и министерства культуры и архивов Иркутской области было предложено рассмотреть вопрос принятия в областную государственную собственность здание бывшего сельского клуба, расположенного по ул. Чапаева, 21 с последующей передачей на праве оперативного управления ансамблю. Также было выслушано мнение руководителя ансамбля Анжелики Толстиковой, которая попросила передать «Степным напевам» здание этого клуба. Мэр Эхирит-Булагатского района Игорь Усов поддержал предложение с просьбой оставить в здании районную библиотеку, которая в настоящее время занимает часть помещения этого сельского клуба.
Губернатор поручил министерству имущественных отношений региона принять на баланс здание от муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» в течение следующего года. Министерству финансов Сергей Левченко поручил предусмотреть в бюджете Иркутской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов финансовые средства на разработку дефектной ведомости и сметы на капитальный ремонт здания. После капремонта ансамбль сможет разместиться в двухэтажном здании, в котором есть сцена с зрительным залом, фойе и гардеробная, помещения для репетиций артистов.
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2016-12-22 12:23:43