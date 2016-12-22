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ТЮЗ им. А. Вампилова поставил «Снежную королеву»

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Иркутск. Сибирские новости - Новогодняя премьера «Снежная королева» на сцене иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова состоится 23 декабря. Режиссером-постановщиком выступил Заслуженный работник культуры РФ Виктор Токарев. В дни новогодних праздников до 8 января зрители могут увидеть одну из самых знаменитых, трогательных сказок мировой литературы.

«Это спектакль о самопожертвовании, о бесстрашии хрупкой девочки, любовь, терпение, горячее сердце и доброта которой растапливает холодное ледяное царство всемогущей Снежной королевы, возвращает брата и побеждает силы зла», - отмечается в сообщении театра.

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2016-12-22 12:28:51




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