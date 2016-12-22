Прокуратура проверит факты бездействия минимущества Иркутской области
Иркутск. Сибирские новости - Прокуратура Ленинского района Иркутска подготовила проект представления на имя председателя правительства Иркутской области в связи с бездействием министерства имущественных отношений региона. Как отмечается в сообщении генеральной прокуратуры России, речь идет о расторжении договоров аренды земельных участков, на которых установлены нестационарные торговые объекты и в отношении владельцев которых правоохранительными органами неоднократно направлялась информация о выявленных нарушениях законодательства при реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Также отмечается, что в настоящее время комитетом по управлению муниципальным имуществом Иркутска определены пять нестационарных торговых объектов, с владельцами которых расторгнуты договоры аренды, после проведения необходимых процедур они будут снесены.
Кроме того, прокуратурой района организован надзор за проведением органами полиции проверочных мероприятий, в ходе которого устраняются нарушения. Так, при выявлении в торговых объектах фактов продажи косметического средства «Боярышник» сотрудниками полиции иная незаконная алкогольная продукция не изымалась, некоторые проверки проводились формально. По выявленным нарушениям подготовлено представление на имя начальника МУ МВД России «Иркутское».
Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело в связи с производством, хранением, сбытом товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
Напомним, с 18 декабря в Иркутске скончалось более 70 человек от отравления спиртосодержащей жидкостью, преимущественно косметическим средством «Боярышник». Незаконный цех по розливу, где вместо этилового спирта в бутылках оказался метиловый, был обнаружен сотрудниками полиции в одном из садоводств в Ленинском округе. Реализовывался товар в нестационарных торговых объектах, то есть обычных ларьках и павильонах.
Администрация Иркутска в середине июля 2016 года обращалась в правительство Иркутской области с просьбой ужесточить оборот на территории региона концентрата для ванн «Боярышник». Также обращение было направлено в Роспотребнадзор. Однако в силу того, что данное средство относится к парфюмерно-косметическим, региональные власти не обладают полномочиями по ограничению или запрету его продажи.
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2016-12-22 15:59:13