О. Ярошенко: 2017 год должен стать завершающим в создании мощного акушерско-гинекологического центра в Усолье-Сибирском Фото: Снежана Масник Версия для печати Иркутск. Сибирские новости - Предстоящий 2017 год должен стать завершающим в создании мощного акушерско-гинекологического и родовспомогательного центра для жительниц Усолья-Сибирского и Усольского района. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко на выездном заседании комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания под председательством Андрея Лабыгина. В рамках парламентского контроля депутаты и министр побывали в гинекологическом отделении Усольского роддома, в котором в этом году был проведен ремонт.



«Только путем реорганизации учреждений здравоохранения в Усолье-Сибирском мы смогли сохранить, прежде всего, второй уровень оказания медицинской помощи в многопрофильной Усольской городской больнице», - отметил министр. Такая реорганизация, по его словам, позволит повысить доступность и качество медицинской помощи, оказываемой жителям Усолья-Сибирского и Усольского района, поднять ее на новый уровень.



«За полгода руководству больницы удалось привлечь сюда на работу пять человек: двух акушеров-гинекологов, двух неонатологов, а также одного реаниматолога-анестезиолога. Это принципиально усилит кадровый потенциал и позволит решить острую текущую кадровую проблему, которая стояла еще в декабре прошлого года», - подчеркнул министр.



Он также отметил, что в основном здании родильного дома семь административно-хозяйственных кабинетов после капремонта станут медицинскими. Тем самым будет усилена медицинская составляющая.



«Кроме этого, в результате реорганизации мы добились создания единой акушерско-гинекологической помощи, консультативно-диагностической, лабораторной и единой педиатрической служб, службы скорой медицинской помощи», - добавил О. Ярошенко. Министр подчеркнул, что в результате реорганизации ни один медработник не был сокращен. «Были только сокращены 29 сотрудников - работники вспомогательных служб и административный персонал», - пояснил он.



Из-за появившихся в учреждении проблем оттуда по собственному желанию уволились несколько человек. Врач-неонатолог Екатерина Шестакова, узнав о реорганизации, ушла работать в Ангарский перинатальный центр. Однако затем год спустя, убедившись в том, что сокращения зарплат не произошло, вернулась обратно. Вернулся и работавший здесь раньше врач-анестезиолог. Только приступает к своим обязанностям новый реаниматолог-анестезиолог, который раньше работал в областной детской больнице. В настоящее время за счет средств медучреждения он снимает квартиру, затем администрация выделит ему жилье.



Главный врач Усольской городской больницы Наталья Мельникова отметила, что целевые показатели по заработной плате в учреждении выполняются. «То, что Указом президента обозначено, мы достигаем в полном объеме. По сравнению с предыдущим годом в среднем на 1% выросла зарплата врачей, на 4% - среднего персонала. Снижения зарплат нет. В связи с реорганизацией мы принимаем новое положение по оплате труда, оно вступит в силу с февраля 2017 года. В настоящее время идет его тщательное обсуждение со всеми подразделениями. Все предложения прорабатываются и принимаются коллективно», - отметила Н. Мельникова.

По ее словам, средний уровень зарплаты врачей достигает 52 - 54 тыс. руб. Это выше среднеобластного, который составляет 48 - 49 тыс. руб.



В родильном доме в настоящее время не хватает анестезиологов, неонатологов, акушеров-гинекологов. В целом по больнице дефицит терапевтов, особенно страдает участковая служба. На некоторых участках прием ведут фельдшеры со средним медицинским образованием, нехватка педиатров. Укомплектованность врачебными кадрами в учреждении составляет 60%, средним персоналом - 75%.



«Год назад мы были здесь. Обстановка была накалена. Пациенты затравленные, персонал не верил в будущее. Никто не верил, что будут возвращаться кадры. Депрессивная была обстановка. Сегодня все по-другому. Мы увидели современное учреждение. Все стороны - Законодательное Собрание, министерство здравоохранения, руководство больницы - исполнили обязательства, взятые на себя», - отметил А. Лабыгин. Он подчеркнул, что депутаты и дальше будут держать под контролем ситуацию с реорганизацией, которая еще не завершена.



Напомним, в конце 2015 года в Законодательное Собрание обратились депутаты Думы Усолья-Сибирского, которые выступали против перевода Усольского родильного дома со второго уровня осуществления медицинской деятельности на первый уровень, что не позволило бы принимать пациенток с осложнениями. Перевод был связан с тем, что на тот момент учреждение, обслуживающее население города и Усольского района, не могло оказывать помощь таким пациенткам, в частности, из-за отсутствия необходимых специалистов.



В декабре 2015 года депутаты областного парламента посетили роддом, где провели встречу с коллективом, который высказал опасение о сокращении персонала и, как следствие, об ухудшении качества оказания услуг. Кроме того, отмечалось, что здание роддома нуждается в ремонте.



В результате длительного обсуждения с министерством здравоохранения было принято решение о реорганизации путем объединения Усольской городской больницы, родильного дома, детской городской больницы и станции скорой медицинской помощи. Для реализации объединения была разработана «дорожная карта», в соответствии с которой процесс реорганизации должен завершиться к 2017 году. На июньской сессии 2016 года депутатами было принято решение о выделении 12 млн руб. на ремонт гинекологического отделения Усольского роддома.



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