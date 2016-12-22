К капремонту основного здания Усольского роддома приступят с января 2017 года
Иркутск. Сибирские новости - К капитальному ремонту основного здания Усольского родильного дома приступят с 9 января 2017 года. Предполагается, что работы будут завершены в течение года. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко на выездном заседании комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания. В рамках парламентского контроля депутаты и министр побывали в гинекологическом отделении роддома, в котором в этом году был проведен ремонт.
«Гинекологическому отделению предстоит принять на себя родовспоможение, акушерско-гинекологическую помощь на год, в течение которого будет проводиться капремонт роддома. Эту задачу здесь способны выполнить. Те 12,1 млн руб., которые мы выделили на капремонт отделения при корректировке областного бюджета в июне, освоены в полном объеме, качественно, в сжатые сроки. На экономию в 2 млн руб. проведены дополнительные ремонтные работы, что позволило создать все условия: оборудовать всем необходимым палаты, родильный зал, манипуляционный кабинет, заменить оконные блоки, дверные проемы», - отметил О. Ярошенко.
На капитальный ремонт основного здания роддома в региональном бюджете предусмотрен 101 млн руб. Оборудование планируется приобрести в рамках 332 постановления правительства РФ, которое предусматривает возможность закупки медицинского оборудования за счет нормированного страхового запаса, который получается в результате санкций тем медицинским организациям, которые не выполняют правила соблюдения обязательного медицинского страхования. Именно благодаря этому механизму удалось закупить наркозно-дыхательный аппарат для новорожденных.
Вице-спикер областного парламента, председатель комитета Андрей Лабыгин попросил главного врача Усольской городской больницы подготовить информацию о потребности в новой мебели для роддома, чтобы при весенней корректировке бюджета по возможности предусмотреть дополнительные средства на ее закупку.
Он также добавил, что депутаты направят в министерство финансов Иркутской области обращение с просьбой как можно быстрей выделить средства на капремонт основного здания роддома.
Напомним, в конце 2015 года в Законодательное Собрание обратились депутаты Думы Усолья-Сибирского, которые выступали против перевода Усольского родильного дома со второго уровня осуществления медицинской деятельности на первый уровень, что не позволило бы принимать пациенток с осложнениями.
Перевод был связан с тем, что на тот момент учреждение, обслуживающее население города и Усольского района, не могло оказывать помощь таким пациенткам, в частности, из-за отсутствия необходимых специалистов.
В декабре 2015 года депутаты областного парламента посетили роддом, где провели встречу с коллективом, который высказал опасение о сокращении персонала и, как следствие, об ухудшении качества оказания услуг. Кроме того, отмечалось, что здание роддома нуждаются в ремонте.
В результате длительного обсуждения с министерством здравоохранения было принято решение о реорганизации путем объединения Усольской городской больницы, родильного дома, детской городской больницы и станции скорой медицинской помощи. Для реализации объединения была разработана «дорожная карта», в соответствии с которой процесс реорганизации должен завершиться к 2017 году. На июньской сессии 2016 года депутатами было принято решение о выделении 12 млн руб. на ремонт гинекологического отделения Усольского роддома.
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2016-12-22 16:36:23