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В Черемхово из торговой сети изъято более 100 бутылок жидкости «Боярышник»

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Черемхово. Сибирские новости - В Черемхово в ходе рейда из торговой сети изъято более 100 бутылок жидкости «Боярышник» емкостью 250 мл. Все они отправлены на экспертизу, которая покажет, есть ли в их составе метанол.

«В регионе сложилась нездоровая ситуация. Подобное было в 80-е годы в Оренбурге, тогда от употребления метанола умерли 50 человек. Сегодня в Иркутске уже 60 жертв и эта цифра не окончательная (по данным на 22 декабря скончались более 70 человек - прим. ред.). Есть информация, что отравившиеся есть в Ангарске и Шелехове. Гарантий, что это не произойдет у нас, нет никаких. Мы должны быть предельно бдительными и осторожными», - цитирует пресс-служба города мэра Черемхово Вадима Семенова.

Кроме того, В. Семенов поручил ресурсоснабжающим организациям города проверить все тепловые и канализационные узлы, управляющим компаниям - создать мобильные группы и провести рейды по подвалам и чердакам, проверить социально опасные семьи на участках.

Напомним, в результате массового отравления жителей режим чрезвычайной ситуации с 19 декабря введен в Иркутске, с 20 декабря - на всей территории Иркутской области.

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2016-12-22 16:46:20




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