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В Иркутской области изберут секретаря регионального отделения «Единой России»

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Иркутск. Сибирские новости - В пятницу, 23 декабря, начинает работу XVII конференция Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия». На ней будет представлен отчет о работе партии за 2013 - 2016 годы. После будет избран секретарь Иркутского регионального отделения партии, региональный политический совет и делегаты на XVI съезд партии, который пройдет в Москве 21 - 22 января.

Напомним, в настоящее время областное отделение «Единой России» возглавляет Сергей Брилка, который также является председателем Законодательного Собрания.

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2016-12-23 05:23:21




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