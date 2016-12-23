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Спрос на облигации Иркутской области в 4,4 раза превысил объем эмиссии

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутская область успешно закрыла книгу заявок на размещение государственного облигационного займа. Во вторник, 20 декабря, состоялся сбор заявок потенциальных инвесторов на размещение облигаций государственного внутреннего займа региона с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 2016 года объемом 5 млрд руб. и сроком обращения 5 лет. Ориентир ставки первого купона был определен в диапазоне 9,3% - 9,6% годовых.

В ходе сбора предварительных заявок объем спроса на облигации региона среди инвесторов превысил в 4,4 раза объем эмиссии и составил 21,8 млрд руб. Как сообщает региональный минфин, по итогам оценки предложений инвесторов осуществлен пересмотр диапазона ставки первого купона до 9,25% - 9,4% годовых.

При закрытии книги заявок областью принято решение установить ставку купонного дохода по первому купону, исходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долга Иркутской области, на уровне 9,25% годовых. Круг потенциальных инвесторов, готовых приобрести облигации региона по указанной цене, представлен коммерческими банками и различными инвестиционно-финансовыми компаниями. Объем спроса данных инвесторов составил 16,1 млрд руб. Размещение облигаций пройдет 26 декабря на торгах ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в объеме 5 млрд руб.

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2016-12-23 05:27:34




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