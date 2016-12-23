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В Осинском районе выявлены бюджетные нарушения на 636,7 млн рублей

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Иркутск. Сибирские новости - Контрольно-счетная палата Иркутской области в рамках проверки законного, эффективного использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из регионального бюджета в 2015 году и истекшем периоде 2016 года бюджету Осинского района, выявила нарушения и недостатки. Так, объем субвенции на общее образование для муниципалитета был завышен на 57,62 млн руб., а субвенции на дошкольное образование - занижены на 15,157 млн руб.

«Выявлено ненадлежащее исполнение Управлением образования Осинского района полномочий главного распорядителя бюджетных средств в части необеспечения соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, установленных условий, целей и порядка», - отмечается в сообщении КСП.

Кроме того, муниципалитет не погасил бюджетные кредиты на 8,634 млн руб., срок возврата по которым уже истек. За счет субсидии на строительство жилья для молодой семьи в сумме 856,8 тыс. руб. в рамках государственной программы Иркутской области по развитию сельского хозяйства фактически введено в эксплуатацию помещение без подключения к электрическим сетям, что не позволяет признать его жилым помещением.

В целом объем проверенных финансовых средств составил 740,847 млн руб. Выявлено нарушений бюджетного законодательства на 636,703 млн руб., в том числе нарушения при формировании и исполнении бюджетов на - 635,71 млн руб., нецелевое использование средств - 136,2 тыс. руб. Рекомендовано к возврату в областную казну 8,77 млн руб.

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2016-12-23 05:32:38




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