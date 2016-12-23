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Сергей Левченко поручил оказать поддержку детям в связи со смертью родителей от отравления

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил ответственным подведомственным структурам оказать поддержку детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи со смертью родителей в результате отравления спиртосодержащей жидкостью. Кроме того, рассмотреть возможность помощи при погребении погибших. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Как сообщил первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров, по предварительной информации в связи с массовыми отравлениями граждан в Иркутске суррогатом алкогольных напитков сиротами остались 6 детей. Четверо несовершеннолетних до момента смерти родителей уже находились на воспитании в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, так как имели статус оставшихся без попечения родителей в связи с лишением либо ограничением их родителей в родительских правах. Один ребенок временно находится в специализированной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но родственники уже выразили желание принять его в свою семью на воспитание, специалисты органа опеки и попечительства проводят работу по его жизнеустройству. С ребенком по факту чрезвычайного происшествия работает психолог. Еще один ребенок, потерявший при массовом отравлении граждан свою маму, проживает в семье родственников, которые оформляют над ним опеку.

Кроме того, по информации А. Макарова в настоящее время министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по поручению губернатора прорабатывает вопросы оказания помощи в погребении погибших в результате отравления спиртосодержащей жидкостью в рамках мероприятий государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы», а также в соответствии с Законом Иркутской области «О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области».

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2016-12-23 05:38:22




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