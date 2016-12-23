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На заседании правительства Иркутской области рассмотрели вопросы расселения аварийного жилищного фонда

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области расселено 268 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина на заседании правительства региона под руководством председателя правительства Александра Битарова.

Всего, по уточненным данным, в Иркутской области 554 тыс. кв. м такого жилья (признанного аварийным до 2012 года), где проживает 33 тыс. граждан.

На реализацию программ в области с 2013 - 2017 годы необходимо в общей сложности 19,5 млрд руб.: 6,6 млрд из них - из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, 400 млн - из федерального бюджета, более 10 млрд - из областного бюджета и из бюджетов муниципальных образований - 2 млрд. Этих средств хватит на расселение 98% объемов аварийного фонда из необходимого. Нехватка средств составляет 400 млн, отметила министр. При обсуждении этого вопроса, на котором присутствовал председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка, рассмотрели возможность внесения в 1 квартале следующего года корректировки в бюджет области с учетом недостающей суммы.

С. Свиркина перечислила муниципалитеты, где программы расселения завершены в срок: Иркутск, Байкальск, Слюдянка, Свирск, Усолье-Сибирское, Залари, Бохан, Тулун. По-прежнему особое беспокойство вызывает город Братск. К оценке действий местных властей подключена прокуратура.

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2016-12-23 05:46:48




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