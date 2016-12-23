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В Ангарске проектируют набережную реки Китой

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Ангарск. Сибирские новости - Набережную реки Китой проектируют в Ангарске. В настоящее время ведется строительство защитной дамбы и берегоукрепление на двух площадках: в районе Кирова (400 м) и в районе Старицы (800 м), где подрядная организация приступила к подготовке спуска к реке. Все работы по берегоукреплению должны быть завершены до ноября 2018 года. На обоих участках планируется демонтаж конструкций, которые препятствуют возведению подпорной стенки. После завершения каменной наброски начнется установка габионных конструкций с армированием и специальной георешеткой. Позднее на эту стенку планируется установить тротуар. Общая протяженность укрепленной границы берега Китоя составит 1,2 км.

Планируется, что вдоль береговой линии будут обустроены пешеходные и велодорожки, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, установлены тренажеры.

«Ангарск расположен между двух рек, но выхода к ним мы не имеем. Берегоукрепление будет являться основой, фактурой для нашей набережной. Это серьезное сооружение, двухъярусное, широкое, которое мы оденем в красивую одежду. Мы рассчитываем, что через два года получим набережную», - сообщает пресс-служба АГО со ссылкой на мэра Сергея Петрова.

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2016-12-23 05:51:38




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