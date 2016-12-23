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В Тулуне на укрепление материально-технической базы учреждений бюджетной сферы выделят 4 млн рублей

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Тулун. Сибирские новости - Поправки в бюджет на 2016 год в сумме 4 млн руб. ожидаются в Тулуне. Средства предусмотрены на укрепление материально-технической базы учреждений бюджетной сферы города. В частности, средства будут распределены на основании количества групп в детских садах и классов в школах. Кроме того, будут выделены средства учреждениям культуры, ЦФКиС и методическому центру.

По сообщению администрации муниципалитета, средства на счета учреждений поступят после принятия решения Думы о внесении изменений в бюджет на 2016 год. Работа по определению перечня приобретаемого инвентаря и оборудования уже начата каждым учреждением.

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2016-12-23 05:54:47




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