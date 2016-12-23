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Опергруппа «Заповедного Прибайкалья» пресекла незаконную охоту в Прибайкальском нацпарке
08:24 - Иркутск. Сибирские новости - На территории Половинского лесничества Прибайкальского национального парка …
ДТП на железнодорожном переезде Сосновые Родники - Чуна ВСЖД не повлияло на график движения поездов
08:21 - Иркутск. Сибирские новости - На железнодорожном переезде между станциями Сосновые Родники и Чуна Восточно-Сибирской …
Роснедра заключили два договора о внесении задатка на участие в аукционе по Сухому Логу
08:19 - Москва. Сибирские новости - Роснедра заключили два договора о внесении задатка на участие в аукционе …
Случай отравления метиловым спиртом в Братске не подтвердился
08:15 - Иркутск. Сибирские новости - Случай отравления метиловым спиртом в Братске не подтвердился. Об этом сообщает …
В правительстве Иркутской области не выявлено нарушений в доставке служебной документации
08:12 - Иркутск. Сибирские новости - В правительстве Иркутской области проведена проверка доставки служебной …
За сутки в больницы Иркутска не поступали пациенты с подозрением на отравление суррогатным алкоголем
08:07 - Иркутск. Сибирские новости - За прошедшие сутки в больницы Иркутска не поступали пациенты с подозрением …
Экономическую ситуацию считают благоприятной лишь 4 - 5% предпринимателей в сфере торговли и услуг
08:05 - Иркутск. Сибирские новости - Благоприятной экономическую ситуацию считают только 4 - 5% опрошенных руководителей …
На улице Волжская в Иркутске ограничат движение транспорта
08:03 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в районе дома № 14 на улице Волжская ограничат движение автотранспорта …
В Усолье-Сибирском на поддержку предпринимателей в 2016 году выделено более 7 млн рублей
07:52 - Усолье-Сибирское. Сибирские новости - На финансовую поддержку начинающих предпринимателей в 2016 году …
Госдума одобрила законопроект о социальной пенсии для детей, чьи родители неизвестны
07:50 - Москва. Сибирские новости - Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег.
Эксклюзив
Член Совета Федерации от Иркутской области, заместитель председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба уверен, что усиление ответственности за незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции позволят исключить трагедии, подобные иркутской. Проект закона об усилении ответственности за незаконное производство алкоголя разработан и внесен в парламент. Сенатор ответил на вопросы «Сибирских новостей» в связи со сложившейся в Иркутске ситуацией.
В этом году «Единая Россия» отметила свое 15-летие. В Иркутской области у партии особый статус по вполне понятным причинам. В связи с этим межэлитные отношения в регионе находятся под повышенным вниманием. «Сибирские новости» решили узнать у секретаря областного отделения «Единой России» Сергея Брилки, как партия сегодня выстраивает взаимоотношения с исполнительной властью, как регулирует возникающие конфликты и нужны ли партии изменения.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за 2016 год и составил рейтинг самых дорогих предложений. Так, самой дорогой вакансией года стало предложение для командира воздушного судна с зарплатой от 200 тыс. руб.
Актуально
Итоги работы за девять месяцев 2016 года подвели в операционном офисе «Иркутский» Альфа-Банка. О том, что банк сделал в этом году для иркутских предпринимателей и планах на будущее рассказал на пресс-конференции директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Иркутске Виталий Моторин.
Иркутск. Сибирские новости — Итоги работы за девять месяцев текущего года подвели в ходе пресс-конференции в ОО «Иркутский» Альфа-Банка. Несмотря на продолжающееся негативное влияние макроэкономических факторов, Альфа-Банк сохраняет в Иркутской области долю рынка и демонстрирует положительную динамику показателей по итогам девяти месяцев 2016 года.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширяет линейку брендированных устройств и объявляет о старте продаж смартфонов Tele2 Maxi и Tele2 Maxi LTE. Новые девайсы отличаются от предыдущих моделей увеличенной диагональю экрана (5 дюймов) и доступны по выгодной цене.
В Братске подведены итоги VI благотворительного новогоднего марафона РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!». В этом году в нем приняли участие около тысячи братчан – членов команд и волонтеров.
28 тренеров, работающих с группами начальной подготовки, из Иркутска, Ангарска, Братска, Байкальска, Шелехова и Шелеховского района, прошли курсы повышения квалификации в рамках проекта «На лыжи!». Соответствующие сертификаты участникам курсов вручили организаторы проекта.