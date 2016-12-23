Опергруппа «Заповедного Прибайкалья» пресекла незаконную охоту в Прибайкальском нацпарке

08:24 - Иркутск. Сибирские новости - На территории Половинского лесничества Прибайкальского национального парка …

ДТП на железнодорожном переезде Сосновые Родники - Чуна ВСЖД не повлияло на график движения поездов

08:21 - Иркутск. Сибирские новости - На железнодорожном переезде между станциями Сосновые Родники и Чуна Восточно-Сибирской …

Роснедра заключили два договора о внесении задатка на участие в аукционе по Сухому Логу

08:19 - Москва. Сибирские новости - Роснедра заключили два договора о внесении задатка на участие в аукционе …

Случай отравления метиловым спиртом в Братске не подтвердился

08:15 - Иркутск. Сибирские новости - Случай отравления метиловым спиртом в Братске не подтвердился. Об этом сообщает …

В правительстве Иркутской области не выявлено нарушений в доставке служебной документации

08:12 - Иркутск. Сибирские новости - В правительстве Иркутской области проведена проверка доставки служебной …

За сутки в больницы Иркутска не поступали пациенты с подозрением на отравление суррогатным алкоголем

08:07 - Иркутск. Сибирские новости - За прошедшие сутки в больницы Иркутска не поступали пациенты с подозрением …

Экономическую ситуацию считают благоприятной лишь 4 - 5% предпринимателей в сфере торговли и услуг

08:05 - Иркутск. Сибирские новости - Благоприятной экономическую ситуацию считают только 4 - 5% опрошенных руководителей …

На улице Волжская в Иркутске ограничат движение транспорта

08:03 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в районе дома № 14 на улице Волжская ограничат движение автотранспорта …

В Усолье-Сибирском на поддержку предпринимателей в 2016 году выделено более 7 млн рублей

07:52 - Усолье-Сибирское. Сибирские новости - На финансовую поддержку начинающих предпринимателей в 2016 году …

Госдума одобрила законопроект о социальной пенсии для детей, чьи родители неизвестны

07:50 - Москва. Сибирские новости - Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит …