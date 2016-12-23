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Число умерших от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске достигло 74

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - По данным на 23 декабря в Иркутске от отравления суррогатными спиртосодержащими средствами, в том числе «Боярышником», умерли 74 человека. Из них 43 скончались в больницах. На госпитализации находится 31 человек.

Общее число пострадавших, по данным регионального минздрава, составляет 122 человека. Выписаны 9 человек, восемь покинули больницы самостоятельно, отказавшись от медицинской помощи.

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2016-12-23 06:02:36




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