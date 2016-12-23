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Решение о мере пресечения девяти фигурантам по делу о «Боярышнике» примут 23 декабря

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Иркутск. Сибирские новости - По решению Ленинского районного суда Иркутска 22 декабря двое фигурантов дела о производстве и распространении контрафактного «Боярышника» отправлены под домашний арест. Всего задержаны 13 человек.

Как сообщил «Сибирским новостям» старший помощник прокурора Иркутской области по взаимодействию со СМИ Александр Семенов, 22 декабря одному продлили срок задержания на 72 часа. По другому задержанному суд отказал в ходатайстве следствию об избрании меры пресечения, и он был отпущен. В среду, 21 декабря, суд продлил сроки задержания на 72 часа девяти задержанным. По ним решение Ленинский районный суд Иркутска огласит в пятницу, 23 декабря.

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2016-12-23 06:05:36




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