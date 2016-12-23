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В Усольском районе наблюдается снижение приезжих работников из числа иностранных граждан

Фото: Восточно-Сибирское ЛУВДТ
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Усольский район. Сибирские новости - Значительное снижение числа иностранных граждан, приезжающих на заработки, отмечается на территории Усольского района по итогам десяти месяцев этого года. Поток трудовых мигрантов сократился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за 10 месяцев 2016 года на миграционный учет было поставлено 730 иностранных граждан (за этот же период прошлого года - 900), из них 722 человека прибыли из ближнего зарубежья, 8 - из дальнего. С целью осуществления трудовой деятельности прибыли 233 иностранца, что на 66 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года, по словам заместителя начальника отдела по вопросам миграции МО МВД «Усольский» Галины Лариной, было выявлено 236 правонарушений в сфере миграции. За нарушение режима пребывания привлечено к ответственности 78 иностранцев. Сорок граждан РФ привлечено к ответственности за предоставление иностранцам жилого помещения. За незаконное осуществление трудовой деятельности привлечено 7 иностранных граждан, за незаконное привлечение иностранной рабочей силы к ответственности привлечено 25 работодателей.

Наибольшее количество трудовых договоров в 2016 году зарегистрировано в Сосновском, Тельминском, Новожилкинском и Раздольинском муниципальных образованиях. Главам территорий рекомендовано усилить разъяснительную работу с руководителями предприятий всех форм собственности и работодателями - физическими лицами, привлекающими иностранных граждан.

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2016-12-23 07:43:22




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