Сергей Левченко вручил премии за достижения в области культуры и искусства в 2016 году

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Иркутск. Сибирские новости - Сергей Левченко вручил премии за достижения в области культуры и искусства в 2016 году. Всего в министерство культуры и архивов Иркутской области поступило 47 заявок. По результатам работы комиссии премией губернатора отмечено девять достижений, из которых пять являются авторскими, а четыре - коллективными, сообщает пресс-служба правительства региона.



Всего лауреатами премии стали 17 человек. Размер авторской премии составил - 200 тыс. руб., коллективной - 300 тыс. руб. Общая сумма финансирования составила - 2,2 млн руб.



Отбор кандидатов на присуждение премии проходил в два этапа: профессиональная оценка достижений и оценка общественного признания и значительности вклада в культуру. На первом этапе достижения оценивали отборочные комиссии, в состав которых вошли независимые эксперты, обладающие высшим профессиональным образованием в сфере культуры или искусства и значительным опытом работы по специальности. Оценку общественного признания проводила комиссия при губернаторе. Это представители исполнительных органов государственной власти Иркутской области, представители учреждений культуры, представители научных и образовательных учреждений, общественности, деятели культуры и искусства.



По направлению «Литературные произведения» премия была присуждена Юрию Баранову за создание книг для детей «Зеленый медведь», «Потомкам в пример: прогулки по Иркутскому художественному музею имени В. П. Сукачева с Юрием Барановым», «Град небесный», «Озорной словарик», а также Светлане Волковой за создание книги «Сказки старого города».



В номинации «Музыкальные произведения с текстом или без текста» лауреатом стал Ян Круль за создание симфонических картин по мотивам Байкальских легенд для симфонического оркестра.



Победителем конкурса в направлении «Произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства» признан Евгений Скачков за создание цикла скульптурных произведений, увековечивающих память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и локальных войн, а также известных ученых Иркутской области.



Обладателем Премии за создание проекта «Время строкой ТАСС. Летопись Иркутской области. 1981-2011 годы» стал Владимир Ходий в направлении «Просветительская деятельность в сфере культуры».



По направлению «Аудиовизуальные произведения» лауреатами стали участники творческого коллектива в составе Евгения Корзуна, Владимира Куренскова, Анатолия Романенко за создание документального фильма «Мечта о земле», а также Юлии Бывшевой и Ольги Мартыновой за создание документального фильма «Уходящие голоса».



По направлению «Произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства» Премии удостоен творческий коллектив в составе Аркадия и Наталии Лодяновых за создание серии медалей и барельефов известных иркутских художников, писателей, искусствоведов, педагогов, деловых людей «Портреты иркутян».



Также обладателями Премии в составе творческого коллектива стали Валерий Хайрюзов, Виктор Токарев, Юрий Суракевича, Владимир Соколов, Вячеслав Степанов в номинации «Исполнительская деятельность (исполнение)» за создание спектакля «Иннокентий» по пьесе В. Хайрюзова.



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2016-12-23 07:47:11