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В Братске госпитализирован первый человек с подозрением на отравление метиловым спиртом

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Иркутск. Сибирские новости - В Братске госпитализирован первый человек с подозрением на отравление метиловым спиртом. По сообщению СМИ, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Напомним, по данным на 23 декабря в Иркутске от отравления суррогатными спиртосодержащими средствами, в том числе «Боярышником», умерли 74 человека. Из них 43 скончались в больницах. На госпитализации находится 31 человек. Общее число пострадавших составляет 122 человека.

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2016-12-23 07:48:30




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