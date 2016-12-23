В региональном отделении «Единой России» произведена ротация кадров

10:39 - Иркутск. Сибирские новости - На XVII областной конференции «Единой России» 23 декабря произведена …

Сергей Брилка переизбран секретарем регионального отделения «Единой России»

10:08 - Иркутск. Сибирские новости - Секретарем Иркутского регионального отделения «Единой России» …

Суд в Иркутске обязал женщину обследовать на ВИЧ свою годовалую дочь

09:23 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной центр Центр СПИД выиграл иск против 30-летней жительницы …

Фонд ЖКХ: Братск не предпринимает должных мер по решению проблем с расселением аварийного жилья

09:20 - Москва. Сибирские новости - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства дал официальное …

ОНФ активизирует борьбу с продажей нелегальной, суррогатной алкогольной продукции

08:58 - Иркутск. Сибирские новости - В преддверии новогодних каникул активисты Общероссийского народного фронта …

На Коршуновском ГОКе прошли командно-штабные учения с постановкой ЧС

08:46 - Железногорск-Илимский. Сибирские новости - На Коршуновском ГОКе (входит в Группу «Мечел») …

Иркутская область заняла 68-е место в рейтинге открытых данных исполнительных органов власти

08:37 - Москва. Сибирские новости - Проектный центр «Инфометр» провел исследование работы исполнительных …

Опергруппа «Заповедного Прибайкалья» пресекла незаконную охоту в Прибайкальском нацпарке

08:24 - Иркутск. Сибирские новости - На территории Половинского лесничества Прибайкальского национального парка …

ДТП на железнодорожном переезде Сосновые Родники - Чуна ВСЖД не повлияло на график движения поездов

08:21 - Иркутск. Сибирские новости - На железнодорожном переезде между станциями Сосновые Родники и Чуна Восточно-Сибирской …

Роснедра заключили два договора о внесении задатка на участие в аукционе по Сухому Логу

08:19 - Москва. Сибирские новости - Роснедра заключили два договора о внесении задатка на участие в аукционе …