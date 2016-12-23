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В Усолье-Сибирском на поддержку предпринимателей в 2016 году выделено более 7 млн рублей

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Усолье-Сибирское. Сибирские новости - На финансовую поддержку начинающих предпринимателей в 2016 году в Усолье-Сибирском было предусмотрено 5,4 млн руб., что на 3,3 млн руб. больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, 2 млн руб. заложено на возмещение затрат при приобретении производственного оборудования. Это средства федерального, областного и местного бюджетов.

Субсидии по результатам конкурса получат 15 начинающих предпринимателей. В числе проектов-победителей производство молочной продукции, предоставление услуг по уходу за детьми, выращивание грибов, врачебная практика, производство кондитерских изделий, производство готовых изделий из искусственного камня и т.д. Гранты в размере 500 тыс. руб. будут выделены до конца этого года.

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2016-12-23 07:52:05




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