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На улице Волжская в Иркутске ограничат движение транспорта

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в районе дома № 14 на улице Волжская ограничат движение автотранспорта с 23 по 26 декабря. Сужение дороги связано с проведением земляных работ на парковке и проезжей части, сообщает пресс-служба мэрии.

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2016-12-23 08:03:13




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