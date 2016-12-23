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Экономическую ситуацию считают благоприятной лишь 4 - 5% предпринимателей в сфере торговли и услуг

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Иркутск. Сибирские новости - Благоприятной экономическую ситуацию считают только 4 - 5% опрошенных руководителей в сферах торговли и услуг. Об этом говорят результаты регулярно проводимых органами статистики обследований деловой активности. В конце 2016 года неблагополучной ситуацию сочли 17% опрошенных руководителей торговых организаций и 23% респондентов, представлявших сферу сервиса. До 80% отвечавших на вопрос традиционно ставят «троечку», считая ситуацию удовлетворительной.

Негативный уклон чуть сильнее выражен среди руководителей сферы услуг. К концу года индекс предпринимательской уверенности у представителей торговли сложился с положительным значением (+3,2 п. п.), в сфере услуг - отрицательный (-17 п.п.).

Как отмечают в Иркутскстате, работая на потребительском рынке, и торговые, и сервисные организации имеют общие проблемы. В этих сферах деятельности есть три главных тормоза развития: недостаточный спрос (отметили 65% торговых руководителей и 54% - в сфере услуг), высокий уровень налогов (54% и 34%) и недостаток финансовых средств (44% и 45%). Кроме того, торговля страдает от высокой конкуренции, данный фактор отметили три четверти опрошенных руководителей.

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2016-12-23 08:05:40




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