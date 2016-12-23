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За сутки в больницы Иркутска не поступали пациенты с подозрением на отравление суррогатным алкоголем

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Иркутск. Сибирские новости - За прошедшие сутки в больницы Иркутска не поступали пациенты с подозрением на отравление спиртосодержащими жидкостями. На всей территории города продолжаются совместные рейды сотрудников полиции, администрации и работников МКУ «Безопасный город» по выявлению незаконной торговли такими жидкостями. По словам директора МКУ «Безопасный город» Андрея Медведева, за сутки изъято более 20 тонн фальсифицированного алкоголя, в том числе около 4 тонн боярышника.

Большую помощь в работе оказывают молодежные волонтерские отряды, которые занимаются обходом частного сектора, садоводческих кооперативов и проводят мониторинг продажи алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах. На телефон горячей линии мэрии поступило 59 звонков от жителей с информацией о незаконной продаже алкогольной продукции, на телефон штаба волонтеров - 56 обращений. Вся информация направлена в полицию для проверки и принятия мер

Как сообщил на оперативном штабе вице-мэр Иркутска Иван Носков, согласно полицейским сводкам, в результате проводимых мероприятий в городе значительно снизилось количество совершаемых преступлений. Мэр города Дмитрий Бердников призвал всех участников совещания не снижать темпов работы по борьбе с незаконной продажей спиртосодержащей продукции.

Напомним, по состоянию на утро пятницы от употребления спиртосодержащих жидкостей, в которых был обнаружен метанол, скончалось 74 человека.

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2016-12-23 08:07:23




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