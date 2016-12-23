В правительстве Иркутской области не выявлено нарушений в доставке служебной документации

Иркутск. Сибирские новости - В правительстве Иркутской области проведена проверка доставки служебной документации в администрацию Иркутска, которая была организована в связи с распространенной сотрудниками мэрии города информации о том, что их письма по запрету оборота спиртосодержащей жидкости «Боярышник» остались без ответа. Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Иркутской области Андрей Южаков, сообщает пресс-служба правительства.



В ходе проверки выяснилось, что 13 июля 2016 года за подписью и. о. заместителя мэра-председателя комитета экономики администрации Иркутска Е. Семенова было направлено письмо, поступившее в канцелярию губернатора и правительства Иркутской области 14 июля 2016. Документ был зарегистрирован и направлен на рассмотрение в службу потребительского рынка и лицензирования региона. Ее руководителем был подготовлен ответ, который за подписью заместителя председателя правительства Антона Логашова был доставлен 16 августа 2016 года в администрацию Иркутска курьером и получен сотрудником отдела регистрации и архива мэрии.



Учитывая, что письмо было доставлено вовремя, но ответственными лицами городской администрации не было получено, о чем было озвучено публично, губернатор Иркутской области Сергей Левченко дал поручение направить на имя мэра Иркутска Дмитрия Бердникова обращение с предложением организовать аналогичную проверку в мэрии и дать оценку действий муниципальных служащих, от имени которых была распространена информация, не соответствующая действительности.



В обращении особо подчеркивается, что необходимо работать в тесном взаимодействии, особенно в связи с произошедшей трагедией, а не перекладывать ответственность на различные уровни власти.



Учитывая, что на территории Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации, ответ на данное обращение, направленное мэру Иркутска от первого заместителя руководителя аппарата губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области Андрея Южакова, а также информацию о принятых мерах необходимо направить не позднее 28 декабря текущего года.



Как сообщили "Сибирским новостям" в администрации Иркутска, соответствующую проверку в мэрии уже провели. В документообороте администрации Иркутска ответ на письмо и.о. заместителя мэра-председателя комитета экономики администрации Иркутска Е. Семенова за подписью заместителя председателя правительства Антона Логашова от 16 августа 2016 года отсутствует. В администрации Иркутска также подчеркнули, что в мэрии используется электронная система документооборота, ошибки в которой практически исключены. Для того, чтобы разрешить данную спорную ситуацию администрация города обратилась в правоохранительные органы.



Ранее сообщалось, что правительство Иркутской области еще в апреле обращалось в министерство промышленности и торговли РФ с предложением инициировать вопрос о запрете продажи в магазинах спиртосодержащей жидкости с экстрактом боярышника. Данная информация содержится в ответе заместителя председателя правительства Антона Логашова на обращение администрации Иркутска с просьбой ужесточить оборот на территории Иркутской области концентрата для ванн «Боярышник».



В своем ответе Антон Логашов указывает, что в полномочия органов государственной власти субъектов РФ входит право устанавливать ограничения на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе полный запрет на продажу. При этом концентраты, о которых идет речь, относятся не к алкогольной продукции, а к парфюмерно-косметической. Исходя из этого органы госвласти субъектов РФ не имеют полномочий по введению ограничений к розничной продаже спиртосодержащей непищевой продукции.



Особенности розничной продажи парфюмерно-косметических товаров устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 года. Именно в это постановление и предлагало внести изменения правительство Иркутской области в своем апрельском обращении в минпромторг РФ.



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2016-12-23 08:12:38