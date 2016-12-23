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Случай отравления метиловым спиртом в Братске не подтвердился

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Иркутск. Сибирские новости - Случай отравления метиловым спиртом в Братске не подтвердился. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области со ссылкой на главного внештатного токсиколога министерства Алексея Третьякова. Напомним, в пятницу днем появилась информация о том, что в Братске госпитализирован первый человек с подозрением на отравление метиловым спиртом. Отмечалось, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.

По данным на 08:00 23 декабря в Иркутске от отравления суррогатными спиртосодержащими средствами, в том числе «Боярышником», умерли 74 человека. Из них 43 скончались в больницах. На госпитализации находится 31 человек. Общее число пострадавших составляет 122 человека.

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2016-12-23 08:15:47




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