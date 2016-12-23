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Роснедра заключили два договора о внесении задатка на участие в аукционе по Сухому Логу

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Москва. Сибирские новости - Роснедра заключили два договора о внесении задатка на участие в аукционе по крупнейшему золоторудному месторождению Сухой Лог в Бодайбинском районе. Договоры заключены с СП «СЛ Золото» и ООО «Золото Бодайбо». В ближайшее время они должны перечислить средства на счет в размере стартового платежа - 8,5 млрд руб. каждый. Напомним, аукцион на Сухой Лог состоится 26 января.

Внесение задатка является условием аукциона и должно быть подтверждено в заявках претендентов. При этом пока заявки в Роснедра не представлены. Срок приема заканчивается в ближайшие дни. «СЛ Золото» было создано на паритетных началах компанией «Полюс», крупнейшим золотодобытчиком в России, и госкорпорацией «Ростех», - пишут «Известия».

Отмечается, что «Золото Бодайбо» было зарегистрировано в октябре структурами ВТБ и группы «Акрополь» Ибрагима Паланкоева.

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2016-12-23 08:19:46




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