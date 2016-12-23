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Резиденция Деда Мороза откроется в Иркутске 24 декабря
11:52 - Иркутск. Сибирские новости - Резиденция Деда Мороза торжественно откроется 24 декабря в 12:00 в сквере …
Акция по сбору игрушек для детей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Иркутске
11:45 - Иркутск. Сибирские новости - Акция по сбору развивающих игрушек, игр, конструкторов, пластилина, красок, …
Еще один подозреваемый по делу о массовом отравлении в Иркутске помещен под домашний арест
11:31 - Москва. Сибирские новости - Ленинский районный суд Иркутска отправил под домашний арест третьего подозреваемого …
В региональном отделении «Единой России» произведена ротация кадров
10:39 - Иркутск. Сибирские новости - На XVII областной конференции «Единой России» 23 декабря произведена …
Сергей Брилка переизбран секретарем регионального отделения «Единой России»
10:08 - Иркутск. Сибирские новости - Секретарем Иркутского регионального отделения «Единой России» …
Суд в Иркутске обязал женщину обследовать на ВИЧ свою годовалую дочь
09:23 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной центр Центр СПИД выиграл иск против 30-летней жительницы …
Фонд ЖКХ: Братск не предпринимает должных мер по решению проблем с расселением аварийного жилья
09:20 - Москва. Сибирские новости - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства дал официальное …
ОНФ активизирует борьбу с продажей нелегальной, суррогатной алкогольной продукции
08:58 - Иркутск. Сибирские новости - В преддверии новогодних каникул активисты Общероссийского народного фронта …
На Коршуновском ГОКе прошли командно-штабные учения с постановкой ЧС
08:46 - Железногорск-Илимский. Сибирские новости - На Коршуновском ГОКе (входит в Группу «Мечел») …
Иркутская область заняла 68-е место в рейтинге открытых данных исполнительных органов власти
08:37 - Москва. Сибирские новости - Проектный центр «Инфометр» провел исследование работы исполнительных …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег.
Эксклюзив
Член Совета Федерации от Иркутской области, заместитель председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба уверен, что усиление ответственности за незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции позволят исключить трагедии, подобные иркутской. Проект закона об усилении ответственности за незаконное производство алкоголя разработан и внесен в парламент. Сенатор ответил на вопросы «Сибирских новостей» в связи со сложившейся в Иркутске ситуацией.
В этом году «Единая Россия» отметила свое 15-летие. В Иркутской области у партии особый статус по вполне понятным причинам. В связи с этим межэлитные отношения в регионе находятся под повышенным вниманием. «Сибирские новости» решили узнать у секретаря областного отделения «Единой России» Сергея Брилки, как партия сегодня выстраивает взаимоотношения с исполнительной властью, как регулирует возникающие конфликты и нужны ли партии изменения.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за 2016 год и составил рейтинг самых дорогих предложений. Так, самой дорогой вакансией года стало предложение для командира воздушного судна с зарплатой от 200 тыс. руб.
Актуально
Итоги работы за девять месяцев 2016 года подвели в операционном офисе «Иркутский» Альфа-Банка. О том, что банк сделал в этом году для иркутских предпринимателей и планах на будущее рассказал на пресс-конференции директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Иркутске Виталий Моторин.
Иркутск. Сибирские новости — Итоги работы за девять месяцев текущего года подвели в ходе пресс-конференции в ОО «Иркутский» Альфа-Банка. Несмотря на продолжающееся негативное влияние макроэкономических факторов, Альфа-Банк сохраняет в Иркутской области долю рынка и демонстрирует положительную динамику показателей по итогам девяти месяцев 2016 года.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширяет линейку брендированных устройств и объявляет о старте продаж смартфонов Tele2 Maxi и Tele2 Maxi LTE. Новые девайсы отличаются от предыдущих моделей увеличенной диагональю экрана (5 дюймов) и доступны по выгодной цене.
В Братске подведены итоги VI благотворительного новогоднего марафона РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!». В этом году в нем приняли участие около тысячи братчан – членов команд и волонтеров.
28 тренеров, работающих с группами начальной подготовки, из Иркутска, Ангарска, Братска, Байкальска, Шелехова и Шелеховского района, прошли курсы повышения квалификации в рамках проекта «На лыжи!». Соответствующие сертификаты участникам курсов вручили организаторы проекта.