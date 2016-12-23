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ДТП на железнодорожном переезде Сосновые Родники - Чуна ВСЖД не повлияло на график движения поездов

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Иркутск. Сибирские новости - На железнодорожном переезде между станциями Сосновые Родники и Чуна Восточно-Сибирской железной дороги 23 декабря в 00:54 водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2114», грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом составностью 59 вагонов. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте, пассажиры доставлены в Центральную реабилитационную больницу поселка Чунский.

На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.

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2016-12-23 08:21:15




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