Опергруппа «Заповедного Прибайкалья» пресекла незаконную охоту в Прибайкальском нацпарке

Иркутск. Сибирские новости - На территории Половинского лесничества Прибайкальского национального парка был задержан гражданин с оружием и охотничьими петлями на копытных животных, которые запрещены к использованию не только на особо охраняемых природных территориях, но и повсеместно в нашей стране. На нарушителя составлен протокол об административном нарушении по статье 8.39 КоАП РФ, сообщает пресс-служба нацпарка.



Ранее, на прошлой неделе, сотрудники оперативной группы «Заповедного Прибайкалья» обнаружили на территории Половинского лесничества незаконно построенное неизвестными зимовье и охотничий путик, идущие от зимовья в лес. На одном путике в тот день было обнаружено 12 петель на копытных животных, а в зимовье - 5 капканов на пушного зверя и множество других охотничьих приспособлений, наживок, инструментов. Охота с применением обнаруженных орудий в России запрещена, в Прибайкалье от их более всего страдают соболь и кабарга.



В ходе очередного рейда сотрудники опергруппы «Заповедного Прибайкалья» заметили на обнаруженном путике следы и вскоре встретили гражданина, идущего по лесу с охотничьим гладкоствольным ружьем. Нарушитель пытался оправдать свои действия, однако, быстро выяснилось, что ружье заряжено, а с собой охотник несет 13 петель. Ружье и орудия незаконного промысла у виновного были изъяты, составлен административный протокол по статье 8.37 КоАП РФ (Нарушение правил охоты). Оружие передано в отделение полиции, петли будут уничтожены.



На данный момент не удалось выяснить, кем было построено зимовье и кому принадлежат остальные капканы и петли, обнаруженные на том же путике, но использовать их для добычи животных никому уже не удастся. 23 петли на копытных животных и боровую дичь и 15 капканов было снято сотрудниками опергруппы «Заповедного Прибайкалья» в окрестностях зимовья. Все запрещенные орудия добычи будут ликвидированы.



Кроме установленных охотничьих ловушек, около зимовья, всего в 20 метрах от него, была обнаружена спиленная сосна. Рубки на территории национального парка запрещены, по факту обнаружения спила составлен акт, на место сейчас направляются специалисты в сфере лесного хозяйства для осмотра местности и составления протокола.



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2016-12-23 08:24:48