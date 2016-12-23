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Иркутская область заняла 68-е место в рейтинге открытых данных исполнительных органов власти
Фото: Сибновости
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Москва. Сибирские новости - Проектный центр «Инфометр» провел исследование работы исполнительных органов власти регионов по выполнению требований к размещению информации в форме открытых данных, публикация которых с 2013 года обязательна. Средний показатель выполнения требований составил 50,2% (в 2015 году - 36,6%).
Иркутская область в декабре заняла 68-е место. Открытость исполнительных органов власти региона составила лишь 22,863%. Так, по показателю «наличие отдельной страницы (раздела) «Открытые данные» либо отдельного сайта для размещения открытых данных либо раздела на портале открытых данных Российской Федерации» регион в числе других занимает третье место. По наличию гиперссылки «Открытые данные» на главной странице сайта органа - шестое, наличию средств поиска открытых данных - восьмое, по возможности обратной связи на странице паспорта открытых данных по каждому набору - седьмое.
Первые места со 100% открытостью заняли Брянская область, Москва, Томская, Тульская и Ульяновская области, ХМАО-Югра. На втором месте Волгоградская область (98%), на третьем - Пермский край (97,9%), четвертом - Санкт-Петербург (90,6%), пятом - Чувашская Республика (89,2%).
Аутсайдерами стали Чукотский автономный округ, где есть только раздел «Открытие данные», при этом данные не публикуются (1,3%), а также Магаданская область, где нет даже раздела «Открытые данные» (0%). Регионы заняли 78-е и 79-е места соответственно.
В целом, как отмечает исследователь, 28 регионов из 85 используют собственные порталы для публикации открытых данных, 50 регионов публикуют открытые данные на сайтах отдельных органов власти. Также 16 регионов используют API для работы с опубликованными данными, 24 региона продолжают использовать некорректные форматы (PDF, XLS и др.). Кроме того, 62 участника из 22 регионов зарегистрировались в открытом дистанционном консультировании: эксперты, активисты и представители региональных органов власти.
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2016-12-23 08:37:33
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