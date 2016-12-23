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На Коршуновском ГОКе прошли командно-штабные учения с постановкой ЧС

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Железногорск-Илимский. Сибирские новости - На Коршуновском ГОКе (входит в Группу «Мечел») справились с последствиями постановочной чрезвычайной ситуации в ходе командно-штабных учений. Как сообщает пресс-служба предприятия, по сценарию учений произошел прорыв левобережного коллектора оборотного водоснабжения. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были привлечены работники обогатительной фабрики, автотранспортного управления, здравпункта комбината, а также военизированной горноспасательной части Железногорска-Илимского.

После того, как аварийная бригада обогатительной фабрики устранила течь воды из трубопровода, поступила новая вводная: при проведении работ по восстановлению коллектора один из работников получил травму. Условному пострадавшему была оперативно оказана первая медицинская помощь, после чего работники военизированной горноспасательной части на носилках транспортировали его в машину скорой помощи.

«Хотя возможность возникновения подобной аварийной ситуации является незначительной, мы должны быть готовы оперативно и четко устранить ее последствия, что и продемонстрировали состоявшиеся учения», - отметил технический директор ПАО «Коршуновский ГОК» Павел Квятковский.

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2016-12-23 08:46:05




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