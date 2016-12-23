ОНФ активизирует борьбу с продажей нелегальной, суррогатной алкогольной продукции

Иркутск. Сибирские новости - В преддверии новогодних каникул активисты Общероссийского народного фронта в ряде регионов развернули активные действия по борьбе с продажей нелегальной, суррогатной алкогольной продукции, которая несет угрозу жизни и здоровью людей. Активисты создают онлайн-площадки для сбора и обмена информацией о незаконной продаже алкоголя, работают с поступающими обращениями граждан и передают собранные данные в правоохранительные органы.



По официальным данным Росстата, за 10 месяцев нынешнего года около семи тыс. человек в России скончались из-за отравлений алкоголем. К концу года эта цифра угрожающе возросла: в результате массового отравления спиртосодержащим средством для ванн «Боярышник» и поддельной водкой, в составе которых оказался смертоносный яд метанол, в Иркутске уже скончались 74 человека. И эта цифра продолжает неуклонно расти, так как в больницах еще находятся около 30 человек, состояние некоторых медики оценивают как крайне тяжелое.



Активисты ОНФ начали работу по пресечению продажи нелегальной алкогольной продукции в преддверии затяжных новогодних каникул. По их инициативе в ряде регионов в социальных сетях создаются группы, в которых с 23 декабря по 14 января будут выкладываться фотографии, видео, текстовые сообщения о местах продажи суррогатного алкоголя. На страницах групп будет указана контактная информация всех контрольно-надзорных ведомств региона, куда люди могут непосредственно обратиться со своей информацией.



Тюменские активисты ОНФ составили список сайтов и аккаунтов, через которые ведется незаконная круглосуточная продажа алкоголя, и уже добились закрытия одного бара. Сообщения о нарушениях поступают в тюменское региональное ОНФ через социальные сети и по электронной почте. Общественники передают информацию в полицию и в другие госорганы и планируют участвовать в совместных рейдах и контрольных закупках.



Иркутский активист ОНФ Александр Деев призывает общественность немедленно сообщать обо всех выявленных случаях в контролирующие и правоохранительные органы, используя возможности современных мобильных технологий, публиковать информацию о нарушениях в соцсетях. Эти действия направлены в первую очередь против тех, кто вовлекает в свои сети молодежь, подростков и формирует у них пагубные привычки.



«Гражданскому обществу нужно создать единый план или «дорожную карту» мероприятий, направленных на эффективную и согласованную борьбу с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции в стране, - считает А. Деев. - Необходимо объединить усилия власти и некоммерческих организаций, занимающихся профилактикой алкоголизма и наркомании, уберечь от вредных привычек подрастающее поколение россиян».



Координатор Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы Николай Говорин в свою очередь подчеркивает острую необходимость принятия мер по госрегулированию в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции, утвержденных 21 декабря президентом России, лидером Общероссийского народного фронта Владимиром Путиным.



«Чрезвычайное происшествие в Иркутске в очередной раз показало несовершенство законодательной базы, которым цинично пользуются торговцы суррогатами и продолжают убивать людей. Пора ужесточить правила производства и оборота пищевой спиртосодержащей продукции, парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и средств личной гигиены с объемной долей этилового спирта свыше 25%, ввести лицензирование указанных видов деятельности. Также необходимо ужесточить правила розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения», - сказал он.



По мнению эксперта, необходимо обязательно маркировать спиртосодержащую продукцию, производимую и реализуемую на территории страны, а также повысить ответственность за совершение правонарушений и преступлений в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции. Соответствующие изменения будут внесены в российское законодательство к началу II полугодия 2017 года.



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2016-12-23 08:58:26