Фонд ЖКХ: Братск не предпринимает должных мер по решению проблем с расселением аварийного жилья Фото: Сибновости Версия для печати Москва. Сибирские новости - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства дал официальное разъяснение по вопросу реализации программы переселения граждан из аварийного жилья в Братске. Отмечается, что с 2013 по 2016 годы Иркутской области для реализации программы предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда в объеме более 6,6 млрд руб., из них Братску - 2,5 млрд руб. (38% от общего объема средств). В соответствии с решением Иркутской области средства перечислялись Фондом напрямую в бюджет города, что исключило возможные задержки в получении финансовой поддержки.



Мероприятия третьего и четвертого этапов программы переселения в городе осуществляются крайне низкими темпами. До 1 сентября 2017 года в городе необходимо расселить 132,2 тыс. кв. м аварийных жилых помещений, в которых проживают 8,4 тыс. человек. Из них расселены только 13,1 тыс. кв. м аварийного жилья, то есть 10% подлежащей расселению аварийной жилой площади, в котором проживали 0,5 тыс. человек.



При этом отмечается, что Фонд неоднократно рекомендовал администрации города принять исчерпывающие меры для исправления ситуации. Однако результаты мониторинга свидетельствуют о неэффективности предпринимаемых действий, что ставит под угрозу срыва всю программу переселения, подлежащую завершению в срок до 1 сентября 2017 года. Также это может привести к невыполнению целевых показателей реализации программы переселения.

«Администрацией города допущено затягивание сроков проведения конкурсных мероприятий. В результате до настоящего времени не заключены муниципальные контракты для расселения 22,5% аварийных жилых помещений в рамках третьего этапа программы переселения. В рамках четвертого этапа заключены контракты для расселения только 29,5% жилых помещений», - сообщает пресс-служба Фонда.



На состоявшемся 9 декабря заседании оперативного штаба по ликвидации аварийного жилищного фонда Иркутской области с участием заместителя генерального директора Фонда Олега Рурина и заместителя председателя правительства региона Руслана Болотова мэр Братска Сергей Серебренников не присутствовал и каких-либо оценок реализации программы переселения на территории муниципального образования не представил.

Каких-либо документов, связанных с продлением срока реализации программы переселения от администрации города Братска в Фонд не поступало. «Необходимо отметить, что согласно положениям 185-ФЗ, ходатайствовать об изменении каких-либо параметров программы переселения в отдельном муниципальном образовании, в том числе и сроков ее реализации, имеют право только органы власти субъекта РФ - в данном случае правительство Иркутской области», - отмечается в сообщении.



Исходя из сложившейся ситуации, а также принимая во внимание социальную значимость программы переселения граждан из аварийного жилья, 14 декабря Фондом направлено обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку соблюдения требований законодательства при реализации программы переселения в Братске и, в случае необходимости, принять меры прокурорского реагирования.



При этом 21 декабря С. Серебренников направил губернатору Иркутской области Сергею Левченко письмо с просьбой о содействии в переносе сроков исполнения этапа программы переселения горожан из аварийного жилья 2015 - 2016 годов на 1 апреля 2017 года. Только до 31 декабря 2016 года в Братске должны быть переселены 2,581 тыс. человек из 1,119 тыс. жилых помещений общей площадью 40,4 тыс. кв. м.



«В настоящее время в силу объективных причин потребовалось дополнительное время для решения всех организационных вопросов, финансового обеспечения программы переселения, разработки и прохождения экспертизы новых проектов, соответствующих градостроительным требованиям и выявления экономически обоснованного желания застройщиков принимать участие в аукционах, введения механизмов приобретения жилых помещений на вторичном рынке и выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения», - сообщает мэр Братска.

По его словам, на практике из 40,4 тыс. кв. м жилья 626 жилых помещений общей площадью 21 тыс. кв. м возможно достроить или приобрести не раньше, чем до 15 марта 2017 года. Завершение этапа программы 2015 - 2016 годов возможно не раньше чем до 1 апреля 2017 года.



«Прошу Вашего содействия в переносе сроков исполнения этапа программы 2015 - 2016 года, неначислении муниципальному образованию города Братска штрафных санкций и внесении изменений в соглашение с министерством», - обращается С. Серебренников к губернатору.



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