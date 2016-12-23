Суд в Иркутске обязал женщину обследовать на ВИЧ свою годовалую дочь

Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной центр Центр СПИД выиграл иск против 30-летней жительницы Тулунского района. ВИЧ-статус ее годовалой дочери вызывал опасения врачей, поскольку мать уклонялась от обследования ребёнка. Сама женщина живет с ВИЧ уже два года, но утверждает, что такой болезни не существует.



Тяжбу за ребенка начала сама женщина в ответ на визиты социальных работников Центра СПИД с просьбами пройти диспансеризацию и обследовать девочку. Однако молодая мать поверила не медикам, а Интернету. Прочитав на конспирологических форумах псевдонаучные материалы о том, что ВИЧ и вызываемый им СПИД - это всемирный заговор, женщина написала на медицинскую организацию заявление в прокуратуру, обвинив в геноциде. С аналогичными заявлениями, написанными по одному и тому же шаблону, в те же самые инстанции по всей России обратились несколько десятков семей-отрицателей ВИЧ-инфекции. Инструкции к действию по изоляции своих детей от врачей они нашли в Интернете.



В свою очередь в суд Иркутский областной центр СПИД обратился с требованиями признать действия матери противоречащими закону и обязать женщину обеспечить обследование, диспансерное наблюдение и в случае необходимости лечение своей дочери. Являясь больной ВИЧ-инфекцией, женщина создала реальную угрозу заражения ребенка до и после его рождения, считают представители истца. Доказательствами предпринятых мер послужили отчеты медиков и социальных работников о попытках убедить молодую мать начать лечение, а также ее жалобы на действия сотрудников организации. Иск удовлетворили по всем пунктам.



"Детей, больных ВИЧ-инфекцией, иногда приходится защищать от необдуманных действий их собственных родителей, - поясняет главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова. - С нашей медицинской точки зрения просто недопустимо оставаться в стороне от подобных ситуаций. Ребенок не виноват в том, что получает вирус с рождения, его необходимо лечить, чтобы обеспечить такую же полноценную жизнь, как и других сверстников. Без терапии такие дети могут умереть через несколько лет".



В Иркутской области более чем в 98% случаев ВИЧ-положительные женщины рожают абсолютно здоровых детей. Специалисты утверждают, меры, предпринимаемые в Иркутской области для профилактики передачи заболевания в следующие поколения, одни из наиболее эффективных в стране. Поэтому пациентки Центра СПИД уже давно не боятся заводить ребёнка. В 2015 году от данной особой категории рожениц появились 887 детей.



Ссылки по теме:



2016-12-23 09:23:28