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Сергей Брилка переизбран секретарем регионального отделения «Единой России»

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Иркутск. Сибирские новости - Секретарем Иркутского регионального отделения «Единой России» на ближайшие пять лет вновь избран Сергей Брилка. На XVII областной конференции партии 23 декабря за него проголосовал 131 человек, восемь отдали свои голоса Георгию Кузьмину, который в настоящее время является заместителем секретаря по агитационно-пропагандистской работе.

«Я благодарю своих коллег, однопартийцев за доверие, которое они выразили, проголосовав за меня. У нас впереди большая работа на пять лет», - отметил в беседе с журналистами С. Брилка.
Что касается задач, то, по его словам, главной из них являются муниципальные выборы в 2017 году, на которых будут замещаться почти 3,5 тыс. мандатов. «Будут избраны шесть мэров, 37 глав муниципальных образований и почти три тысячи мандатов замещаются в Думах», - отметил С. Брилка.

Также он добавил, что в предстоящем году начнется подготовка к выборам президента России и депутатов Законодательного Собрания в 2018 году. «Что касается общественно-политической жизни, то на первом месте - Послание президента РФ Федеральному Собранию, в котором он изложил ряд задач, над которыми нам предстоит работать. Еще одна задача - 80-летие Иркутской области и юбилеи наших писателей - Вампилова, Распутина», - добавил С. Брилка.

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2016-12-23 10:08:00




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